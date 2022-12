Inesperado enfrentamiento entre la Infanta Cristina y su todavía marido, Iñaki Urdangarin. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha determinado la devolución de un total de 201.000 euros a los ex duques de Palma, por haber pagad de más en concepto de responsabilidad civil derivada del caso Nóos, tal como ha adelantado en su edición digital el diario El Mundo. Sin embargo, lo que en principio debería ser una buena noticia se ha convertido en motivo de conflicto.

Según apunta el portal, el letrado de la Administración de Justicia ha dictado una diligencia, por la cual insta al Gobierno de Baleares a que reintegre los fondos a los ex duques de Palma en el plazo de diez días, así como a su ex socio, Diego Torres. Entre los tres, se ha calculado que abonaron 233.287 euros extra al hacer frente a la condena que les impuso el Tribunal Supremo. Es este el dinero que ahora se les tiene que reembolsar.

La Audiencia de Palma considera que, en el caso concreto de Iñaki Urdangarin, el deportista abonó una cantidad más alta a la que le correspondía y que por lo tanto, se le tiene que devolver un importe de 132.695,03 euros. Por su parte, a la Infanta Cristina hay que reintegrarle un total de 68.479,97 euros y a Diego Torres se le devolverán 32.112,50 euros. Tal como explica el citado medio, la hermana de Felipe VI ya habría manifestado su total conformidad con la devolución.

Sin embargo, parece que Iñaki Urdangarin no estaría tan de acuerdo. El ex duque de Palma ha presentado un escrito para que la parte que se le va a ingresar a la Infanta se le reembolse a él. Un documento en el que asegura que ese dinero le corresponde a él y que la hermana del Rey Felipe no debe percibir cantidad alguna al ser simplemente responsable a título lucrativo. Por su parte, doña Cristina, a través de sus representante, también ha presentado un escrito en el que solicita la devolución en su cuenta.

Las cantidades proceden del dinero de más que cobró el Gobierno Balear del total que le correspondía como víctima del delito. Recibió 852.287 euros en total, la mitad abonados por Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina y el resto pagados por el expresidente Jaume Matas y Diego Torres. Sin embargo, solo le correspondían 619.000 euros por los delitos de malversación y fraude que fijaron las sentencias de la Audiencia Provincial y después del Tribunal Supremo. Tiene que devolver, por tanto 233.287,50 euros, una cantidad que ha reconocido y ya ha consignado.

La confusión viene de que Urdangarin hizo dos pagos de 233.000 euros en 2017 y, uno de ellos se anotó erróneamente a Jaume Matas. Este, por su parte, pagó en el año 2018 los 201.175 euros que le correspondían. Diego Torres abonó en el año 2019 233.287 euros, cantidad que sobra. Fue el pasado mes de octubre cuando se detectó el desajuste y se iniciaron los trámites para cuadrar los importes.