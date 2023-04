Batacazo estilístico y una gran sonrisa: Victoria Federica, el gran apoyo de Roca Rey junto a su padre

Con la Feria de Abril a punto de comenzar en Sevilla, son muchas las corridas de toros que van a tener lugar en estos días en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería. Entre los toreros que tendrán oportunidad de torear en tan emblemático lugar se encuentra Roca Rey. Siendo uno de los diestros más destacados a nivel internacional, el peruano ha sido el encargado de cortar la primera oreja de la tarde bajo la atenta mirada de un sinfín de rostros conocidos entre los que se encontraba su gran amiga Victoria Federica de Marichalar.

Demostrando una vez más su apoyo hacia el de Lima, la hija de la infanta Elena se ha dejado ver en los aledaños de la plaza de toros mencionada con un look con el que deja entrever que la primavera ha llegado a su armario para quedarse. La influencer se ha decantado por un conjunto de dos piezas compuesto por un pantalón blanco de raya diplomática con un chaleco a tono, una de las últimas tendencias gracias a la que la joven ha podido lucir su tripa. Sin embargo, y lejos de optar por un calzado basado en tacón, la hermana de Froilán ha preferido hacer de la comodidad su mejor arma al vestir con una zapatilla negra y plana de cordones que ha combinado con un pequeño bolso también de color negro. Una alternativa bastante poco frecuente en Victoria Federica, que ha apostado por un outfit un tanto chic con el que ha dejado en un segundo plano la elegancia. No obstante, la sobrina de Felipe VI ha puesto el broche de oro a su conjunto con un recogido de moño bajo, simulando el clean look que tan de moda está últimamente.

Lo que más ha llamado la atención en esta reaparición de Victoria Federica no ha sido su atuendo, sino su actitud. Pese a que la joven suele ser un tanto reacia con la prensa al lucir siempre un rostro serio con el que denota no estar dispuesta a hablar con los medios de comunicación sobre su vida privada, en esta última ocasión ha dado un giro de 180 grados al mostrar su mejor sonrisa ante las cámaras. La influencer se ha movido en el entorno como pez en el agua e incluso ha interactuado con algunos de los allí presentes, demostrando así estar viviendo un momento plenamente feliz en su vida a escasos minutos de presenciar la faena de Roca Rey, diestro con el que en diversas ocasiones ha sido relacionada al caber la posibilidad de que exista una relación sentimental entre ellos.

Cabe destacar que Victoria Federica no ha acudido a la Maestranza de Sevilla en solitario. Lo ha hecho en compañía de su padre, Jaime de Marichalar, que tampoco ha querido perderse tan importante cita taurina. De esta manera, padre e hija han vuelto a evidenciar que su relación es excepcional, formando el tándem perfecto no solo en eventos de moda, sino también en otros como este.