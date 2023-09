De indispensables a hermanos prescindibles: la relación de Eugenia y Cayetano Martínez de Irujo

Cayetano Martínez de Irujo es uno de los rostros más inaccesibles de la crónica social, pues siempre ha intentado que su vida privada permanezca al margen de los medios. Sin embargo, ocupa un papel importante en la alta sociedad y es inevitable hablar de él en determinadas circunstancias. Cayetano ha tenido relación con rostros tan destacados como la Infanta Elena, hija de Juan Carlos I, y durante unos años se negó a hablar de esta historia.

Los tiempos actuales son diferentes, pues ha decidido publicar sus memorias y hay determinados aspectos que no han tardado en ver la luz. Muchos periodistas se han dado cuenta de que relación con su hermana Eugenia es diferente y el aristócrata ha decidido contar la verdad.

Eugenia Martínez de Irujo paseando / Gtres

Gracias a su habilidad como entrevistadora, Ana Rosa Quintana ha conseguido descubrir que está pasando entre Eugenia y Cayetano Martínez de Irujo. El duque de Arjona y conde de Salvatierra reconoce que en estos momentos no tiene relación con su familiar. Ha dejado muy claro que esta ruptura no tiene nada que ver con la publicación de sus memorias e insiste en que Eugenia no se ha molestado en leerlas, así que no sabría lo que pone en las mismas. Cayetano ha dado muchas explicaciones, pues Ana Rosa disfruta de una gran destreza y ha conseguido que el aristócrata desvele sus verdaderos sentimientos.

Martínez de Irujo también ha reconocido que durante su infancia tuvo muchas dificultades, pues notó la falta de cariño por parte de sus padres. Entiende que sus circunstancias eran especiales, pero fecha el inicio de esta cadencia después del nacimiento de su hermana Eugenia. Asegura que hasta ese momento sí disfrutaba de un vínculo especial con su madre, la duquesa de Alba. Sin embargo, cuando Eugenia llegó al mundo se llevó toda la atención del clan y él quedó en un discreto segundo plano.

Cayetano Martínez de Irujo se sincera sobre su hermana

Cayetano Martínez de Irujo en ‘TardeAR’ / Telecinco

Hace unos años, Cayetano Martínez de Irujo y Eugenia eran inseparables y mantenían una bonita relación, pero ahora todo ha cambiado y el jinete quiere contar la verdad y no engañar al público. Ha dado una de sus entrevistas más sinceras y ha llegado hasta el final de cuestiones que hasta el momento eran un misterio. Ana Rosa Quintana le ha hecho preguntas muy atrevidas y él ha tenido la valentía de contestarlas.

«Eugenia a mí ya no me necesita, tiene su marido, tiene su vida, está feliz que es lo que siempre he querido», ha explicado en TardeAR. Reconoce que en un primer momento, cuando era pequeño, tuvo celos de ella, pero promete que siempre ha ocupado un papel esencial en su corazón. El problema, según su punto de vista, es que ahora ha decidido formar equipo con otra parte de la familia. «Desde que murió mi madre se ha unido con otros hermanos y ha prescindido de mí».

La sorprendente confesión de aristócrata

Cayetano Martínez de Irujo en un evento de Telva en Madrid/ Gtres

Cayetano Martínez de Irujo ha hablado del vínculo que tenía con su madre. «Hasta que nació Eugenia teníamos más acercamiento, cuando nació Eugenia ya ella pasó a tener el protagonismo, lógicamente», empieza diciendo. Insiste en que la duquesa de Alba tenía un fuerte temperamento, por eso casi nadie era capaz de decirle nada. Solo contaban con este privilegio unos cuantos afortunados, entre los que se encontraban Juan Carlos I.

Volviendo al tema de su hermana, reconoce que todavía no está todo perdido. «Hemos pasado varias etapas y estoy pendiente de tener una conversación con ella para empezar de cero», declara en TardeAR. «No está enfadada por las memorias porque no las han leído ninguno. Además es que no digo nada de ellos, es mi vida y no tengo que contar con ellos para hablar de mi vida», recalca. La consecuencia es clara: de momento estará un tiempo alejado de la que fue su hermana preferida.