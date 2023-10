El impedimento de Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo para inscribir el nombre de su hija

El pasado fin de semana, Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart bautizaron a su segunda hija en común. La ceremonia citó a todos los familiares de la pequeña, lo que hizo que el evento fuera receptor de numerosas miradas expectantes al suponer el reencuentro de varios miembros del clan que, actualmente, no mantienen una buena relación. Sin duda, fue un escenario de inquietud al no saber el ambiente que se establecería entre los invitados durante el evento, pero, aunque se desconoce lo que ocurrió, no se tiene ningún tipo de constancia de que las rencillas familiares saltaran por los aires. Sin embargo, lo que no se imaginaban los duques de Huéscar era el impedimento que tendrían días después al acudir a inscribir el nombre de la pequeña Sofía al Registro Civil.

Y es que, como es sabido por todos, el padre de la recién bautizada es el heredero del ducado de Alba, algo que los ha llevado a elegir 11 nombres, ni más ni menos, para su hija menor. Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de Todos Los Santos sería el nombre completo de la niña, una decisión que ha provocado que Fernando Fitz-James Stuart y su mujer hayan tenido que enfrentarse a un contratiempo burocrático. Según reza la ley sobre nombre y apellidos del Boletín Oficial del Estado, España prohíbe que se registre con más de dos nombres a cualquier ciudadano.

Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo en el bautizo de su hija menor en Sevilla/ Gtres

Esta norma prohibirá a los duques poder ver el nombre completo de su hija en el Registro Civil, ya que sobrepasa los límites impuestos. Haciendo un breve repaso en los once nombres elegidos, cabe destacar que es una decisión basada en un homenaje a la fallecida Duquesa de Alba y a otros miembros relevantes de la familia, pero, pese al valor sentimental y a las advocaciones religiosas que transmite, no será posible. Por expreso deseo de sus progenitores, en la pila bautismal fue nombrada por los once términos mencionados líneas más arriba, aunque, por el impedimento explicado, su documentación oficial no citará dicho nombre.

Los duques de Huéscar ya vivieron una situación similar con su primogénita, quienes quisieron nombrar como Rosario Matilde Cayetana Dolores Teresa pero, finalmente se quedó como Rosario Matilde. Recordando a los diferentes miembros de la Casa de Alba, posiblemente la Duquesa de Alba fuera una de las que poseía el nombre con mayor longitud del ducado. Pese a que era conocida como Cayetana, su verdadero nombre completo era: María del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonio Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Fitz-James Stuart y de Silvia Falcó y Gurtubay. 19 nombre en total que probablemente le hiciera posicionarse como uno de los habitantes españoles con mayor longitud en su nombre en el registro civil.