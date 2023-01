Sofía Palazuelo y Fernando Fitz James Stuart presentan a su hija Sofía

El comienzo de año no ha podido ser mejor para Sofía Palazuelo (31 años) y Fernando Fitz-James Stuart (31). Era el pasado 10 de enero cuando los duques de Huéscar daban la bienvenida a su segunda hija en común, Sofía, en honor a su progenitora, que este viernes han presentado de forma oficial a las puertas del Hospital Nuestra Señora del Rosario, ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, donde reside la pareja.

Los dos han posado sonrientes en los jardines que rodean la clínica -la misma seleccionada para dar a luz a su hija mayor, Rosario, en septiembre de 2020, que ahora tiene dos años-, minutos después de recibir el alta médica correspondiente, con su niña en brazos, abrigada con una manta rosa estampada con flores, y ataviados con atuendos informales.

La bebé ha llegado al mundo por parto natural y se espera que, al igual que sucedió con su hermana, reciba en los próximo meses el bautismo. Rosario fue bautizada en Sevilla en mayo de 2021, concretamente en la parroquia de San Román, antigua sede de la Hermandad de los Gitanos, que se sitúa muy cerca del Palacio de Dueñas. Sin embargo, aún se desconoce si repetirán esta vez.

Sofía es ahora la segunda nieta del duque de Alba y Matilde Solís, y la más pequeña de la Casa de Alba, que los últimos meses ha crecido por partida doble. Y es que en julio se convertía en mamá primeriza Brianda Fitz-James, hija del conde de Siruela y María Eugenia Fernández de Castro, junto al financiero Francisco Javier Lozano Oroz, conocido como Cucho, con quien mantiene una sólida relación desde hace más de tres años.

La llegada de la pequeña se produce cuatro años después de que los duques de Huéscar se dieran el Sí, quiero, el 8 de octubre de 2018. Lo hicieron en la capilla del Palacio de Liria, en Madrid, ante cerca de 300 ilustres invitados entre los estaba Doña Sofía, el Rey Simeón de Bulgaria, la escritora Carmen Posadas, Esperanza Aguirre, el exministro José Manuel García-Margallo y su esposa, el Padre Ángel o Paloma Segrelles. Con esta fecha, el nieto de Cayetana de Alba, que lució el uniforme de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, dedicó un gesto a su abuela, ya que fue muy cercana a la escogida de la duquesa para casarse con Alfonso Díez en Sevilla, en 2011. Para la ocasión, ella se decantó por un diseño liso, de manga corta y escote en pico.

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart y Solís se conocieron hace ahora nueve años, cuando ambos estudiaban en The College for International Studies, en Madrid. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando se les vio juntos por primera vez gracias a unas imágenes publicadas por la revista ¡Hola!. Un año más tarde, la pareja oficializó su relación acudiendo junta a la Feria de Abril de Sevilla, una ciudad a la que la familia del duque está estrechamente vinculada. Ambos siempre se han mostrado muy reservados de su vida privada.