La reacción de Eugenia Martínez de Irujo ante la aparición de una ‘nueva’ Cayetana de Alba

En lo que a los negocios se refiere, Eugenia Martínez de Irujo no deja de reinventarse y crecer. Es por ello que, después de haber hecho una aparición estelar en Los 40 Music Awards, pudiendo disfrutar del perreo de Anitta en primera plana, la hija de la duquesa de Alba ha presentado su nuevo proyecto de vajillas, Eugenia x Sushita, en un evento que ha tenido lugar en la capital y que ha reunido a varias personas interesadas en este ámbito.

Haciendo gala de su simpatía, la hermana de Cayetano Martínez de Irujo no ha tenido reparo en posar junto a algunas de las piezas de su colección enfundada en un vestido midi de estampado floral que ha combinado con unas atrevidas botas en azul turquesa al más puro estilo Bratz, una de las tendencias más destacadas de las últimas semanas. De esta manera, la aristócrata se ha sentado a hablar largo y tendido con los reporteros de la agencia Gtres sobre su nueva iniciativa, la cual promete estar cargada de éxitos y ha conseguido ilusionar a Eugenia: “Llevo mucho tiempo colorida, estoy en ese momento”, comenzaba explicando, dejando entrever que está muy feliz y que es un estado de ánimo que está perfectamente reflejado en la explosión de color que contiene esta nueva cápsula: “Me encanta pintar, siento una paz tremenda y me meto de lleno, me evado de todo y el color me da vida. Es muy bonito”, aseguraba, visiblemente emocionada y expectante por todo lo que le deparan estos próximos días.

Pero, teniendo en cuenta la fama que caracteriza a la familia Alba en el panorama nacional, muchas son las personas que quizá intentan acercarse a este clan. Eso es precisamente lo que podría haber hecho Patricia Donoso, el nuevo fichaje mediático de Sálvame que asegura haber cambiado su nombre en Colombia por el de Cayetana de Alba. Algo de lo que, según ella, ya es conocedora Eugenia Martínez, que no termina de ver el sentido a la situación: “Me parece divertido, si es admiradora de mi madre… Pero no sé por qué”, zanjaba, demostrando así que quizá no le haría demasiada gracia el hecho de que la supuesta amante de Ortega Cano haya “usurpado” el nombre de su difunta progenitora, y por ende, de uno de los miembros más importantes de la historia de la nobleza española.

Sea como fuere, lo cierto es que parece que Eugenia no hará mucho más hincapié en la historia del nuevo nombre de Patricia Donoso. Una manera de hacer caso omiso a los movimientos que la supuesta abogada está llevando a cabo, incluso asegurando haber adquirido un ducado inglés por 1.200 libras. Algo que ya se encargó de desmentir Helen Wade hace tan solo unos días, asegurando que ese título no tenía ningún valor en el Reino Unido, y que quizá la protagonista en cuestión no sabía hablar inglés con soltura.