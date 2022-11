Cayetano, a corazón abierto: «Ahora soy 100% Cayetano»

Hay ocasiones en las que la sociedad da la espalda a ciertos temas que convierte en tabúes. Uno de ellos es el pedir ayuda a expertos para solucionar problemas de salud mental. También se señala a veces como «extraño» que pueda existir una buena relación entre un matrimonio ya finalizado. Afortunadamente, existen personas que rompen con esos tópicos, en el caso de Cayetano Martínez de Irujo, por partida doble. El hijo de la duquesa de Alba nunca ha escondido que recurrió a los psicólogos para superar traumas de infancia que le atormentaban y que no le dejaban ser él. Después de mucho trabajo interno, en silencio, y de infinitas terapias, el jinete vive un momento dulce de la que reflexiona en profundidad mediante una charla con LOOK.

La vida le sonríe y puede presumir de que todos los pilares que la sujetan están en orden. Sigue disfrutando de su pasión -la hípica-, su relación sentimental con Bárbara Mirján va viento en popa, hay buen trato con sus hermanos y, por si fuera poco, su exmujer -Genoveva Casanova- se deshace en elogios hacia su figura. Todo contribuye a generarle un sentimiento de satisfacción mezclado con tranquilidad que no es ni mucho menos casualidad.

«He luchado mucho para llegar aquí», dice su voz serena al otro lado del teléfono. He trabajado mi interior y mi vida emocional, ya no tengo complejos», apostilla. Un alegato de seguridad en sí mismo y plena autoestima que hace unos años era una quimera. Cayetano arrastró durante más de 30 años varios traumas de su infancia que le condicionaban en su día a día. «Mi madre era implacable, como era una emperatriz», dijo en el programa Lazos de Sangre hace algunos años. Tanto él como sus hermanos estuvieron sometidos a una férrea educación que hizo cicatriz en ellos. Y no solo eso, sino que la temprana muerte de su padre, Luis Martínez de Irujo, y el no poder despedirse de él le acabó por causar un destrozo emocional importante.

Para el hijo de Cayetana de Alba fue vital «atacar mi trauma de infancia» porque desde entonces «soy Cayetano 100%». Se siente liberado de esa presión que le impedía ser feliz, que lo bloqueaba. Todo eso quedo atrás y lo cuenta valiente, sin complejo ninguno.

La clave de Cayetano y Genoveva

Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova estuvieron casados dos años (2005-2007) tiempo en el que tuvieron a sus dos hijos, Luis y Amina. Roto su matrimonio y habiendo pasado 15 años de su separación, ambos presumen de tener una relación fantástica que puede parecer impropia de un ex. Pero dónde está escrito que dos personas que se han querido y han formado una familia no puedan llevarse bien. Qué mejor demostración que escuchar cómo habla la mexicana del padre de sus hijos en un acto público llevado a cabo esta semana en el Instituto de México en Madrid. «Somos unos padres muy comprometidos y muy unidos. Somos una familia muy unida los cuatro. Yo creo que todas las cosas que valen la pena se tienen que trabajar mucho».

Este digital ha querido preguntar a Cayetano por las palabras de Genoveva y las corrobora: «Esto es lo que hay. Está muy bien dicho. Hay mucha armonía y por eso están los chicos tan equilibrados. Ejercemos como padres apoyando a nuestros hijos cuando toca, en este caso en el final de su formación universitaria. Ellos son los más beneficiados de nuestra buena relación». Pero no deja de llevarse las manos a la cabeza ante la estupefacción de algunos: «Me sorprende que esto a la gente le sorprenda». De igual modo, Casanova tiene una buena relación con la actual novia de Martínez de Irujo, así como un trato exquisito con su suegra: «Tenían una relación excepcional», sentencia el conde.

Dos encuentros familiares en poco tiempo

Hace unos días que Cayetano se volvió a encontrar con sus hermanos al acudir a una misa en memoria de su padre, fallecido el 6 de septiembre de 1972 en Houston. «Lo organizó Carlos y allí estuvimos». Desvela que todo está bien entre los hermanos pero les emplaza a una fecha importante: el 20 de noviembre.

Ese día se celebrará en la iglesia Cristo de los Gitanos de Sevilla la eucaristía en honor a Cayetana Fitz-James Stuart, organizada habitualmente por Cayetano Martínez de Irujo. Se espera un nuevo reencuentro fraternal: «Están todos invitados pero confío en que vengan porque es por su madre», nos dice el hijo de la duquesa de Alba. De este modo se espera que se dé un nuevo paso en pro de la unidad familiar , después de años de rencillas, desencuentros y problemas surgidos a raíz de la herencia de su madre, las funciones en la casa Alba y demás polémicas. Cayetano espera que el próximo 20 de noviembre puedan estar juntos por vez primera todos los hermanos y respondan así a su llamamiento. Será la fecha clave para saber si el reencuentro, esta vez en torno a la figura de su madre, marca el final de una guerra histórica.