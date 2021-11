Los últimos días no han sido los más fáciles para los Martínez de Irujo. Fue el pasado domingo cuando Cayetano organizó una misa en la Hermandad del Cristo de los Gitanos en Sevilla con el fin de homenajear a su madre. Una cita que estuvo marcada por las grandes ausencias, dejando entrever que la relación entre los hijos de la duquesa de Alba no está pasando por su mejor momento.

El duque de Arjona no tuvo reparo en lanzar algún que otro dardo hacia sus hermanos al no haber acudido al tributo, tensando aún más una cuerda que ya parece bastante desgastada y creando aún más expectación sobre cómo sería el reencuentro entre ellos. Y ese momento no se hizo esperar. Ha sido precisamente en otra misa funeral donde Cayetano y su hermano Alfonso han coincidido, bajo la atenta mirada de todos los allí presentes que esperaban alguna reacción por parte de ambos. A finales del pasado mes de octubre fallecía Mercedes Domecq Ybarra a consecuencia de una enfermedad. Una gran pérdida con un posterior funeral que reunió a los amigos más cercanos de la viuda de Fermín Bohórquez Escribano, entre los que estaban el conde de Salvatierra y el duque de Híjar, entre otros.

Fue en esta ocasión cuando Alfonso Martínez de Irujo tuvo la oportunidad de explicar públicamente por qué no viajó hasta la capital andaluza para acompañar a su hermano en el homenaje a Cayetana Fitz-James Stuart, justificando su ausencia: “Yo también tuve un recuerdo a mi manera, de un modo íntimo y personal recordé este séptimo aniversario, y no hay más, no quiero hablar de estas cosas”, respondía, dejando claro que quiere permanecer ajeno a toda polémica y que tiene a su madre muy presente pese a no haber acudido al tributo.

Aunque por su parte Cayetano Martínez de Irujo decidió no desvelar el punto en el que se encuentra su relación con sus hermanos, no tuvo reparo en recalcar ante los medios de comunicación la importancia de esta cita anual: “Creo que es lo normal una misa al año. Por mis padres se hizo durante treinta años en Loeches donde él estaba enterrado, por mi madre lo mismo. Es una cuestión personal, de compromiso y es lo mínimo que se merece. […] Es lo mínimo que se puede hacer por ella cuando por nuestro padre se hizo 20 años”, explicaba el exmarido de Genoveva Casanova. Pero aunque no pudo sentir el calor de algunos de sus seres queridos durante el evento, desveló que algunos sí le habían ayudado con los preparativos: “Este año he tenido por lo menos el apoyo de mi hermano Fernando y Eugenia para la misa y la esquela. No me siento tan solo”. Pero ni rastro de Alfonso.

No obstante, quien sí estuvo presente en la reunión fue Cayetana Rivera. La aparición de su sobrina supuso una gran felicidad para la pareja de Bárbara Mirjan, que se fundió con ella en un abrazo mostrando así la gran amistad que existe entre ellos: “Estoy muy contento de que fuera. Demostró que es libre, independiente y que tiene personalidad”, sentenció.