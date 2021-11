Las faldas de Zara para tus looks de fiesta con las que triunfarás este invierno

Si hay una prenda que no pasa de moda, ésa es la falda. Puede ser mini, midi, muy larga, con brillos o bien algo informales. Así son las faldas de Zara para tus looks de fiesta con las que vas a triunfar este invierno. Son llevables para muchas ocasiones, así que no podrás renunciar a ellas.

Te contamos cuáles son y con qué las puedes combinar para que elijas la o las que más te gusten.

¿Cómo son las faldas de Zara para tus looks de fiesta?

Para estas fiestas, no faltarán aquellas faldas brilli brilli, pues son lo más para que vayas bien arreglada en Navidad. En este caso, destacamos la falda pantalón de tiro alto con forro interior y en hilo dorado. Lleva detalle de volante delantero y frunces. Su precio es de 29,95 euros y de momento la tienes en todas las tallas de la XS a la XL.

Hay más prendas que te pondrás en esta nueva temporada para salir en tus mejores eventos. Como la falda pantalón de Zara de tiro alto con forro interior en lentejuelas. Lo que más nos gusta es ese detalle de aplicación en flecos. Tiene un super precio de 29,99 euros y también está en todas las tallas posibles, la obtienes directamente con tu compra online.

El efecto piel también es aquel que no pasa de moda y que viste especialmente en épocas de fiesta como las que nos esperan. Por lo que no te puedes perder la falda efecto piel mini y de tiro alto. La puedes llevar con un top también de efecto piel o bien con una blusa blanca para ir mucho más elegante. En este caso, el precio es de 19,90 euros y está confeccionada según el estándar Green to Wear 2.0 que tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil.

En estampados geométricos, tenemos la falda midi y de tubo de tiro alto. Lleva bajo con abertura en delantero para resultar mucho más sexy. Así irás elegante en todas las situaciones y eventos que quieras. Como ves Zara tiene las prendas más estilosas que van bien con todo aquello que quieras. Es decir, que te las pones con tops, blusas o camisas y con tus botas preferidas de esta temporada. Y muchas de ellas también van bien con deportivas, dando lugar a looks totalmente informales que tanto se llevan en este momento.