El invierno está a la vuelta de la esquina y con él los cientos de tendencias que año tras año consiguen colarse en nuestros armarios. Aunque esta temporada ha venido cargada de modas, ha habido una que ha conseguido eclipsar al resto: el tejido polipiel. Así lo venían anunciando durante las últimas semanas las celebrities más destacadas, como es el caso de Bella Hadid, que no ha dudado en hacerse con todo tipo de prendas de esta tela.

Los grandes diseñadores ya identificaron esta tendencia como una de las más populares, algo que hizo que en cuestión de días calara en las calles y se convirtiera en el must have por excelencia del otoño e invierno. Y es que aunque el cuero siempre ha sido un acierto atemporal, a día de hoy podemos encontrarlo en un sinfín de opciones que van más allá de la típica chaqueta negra que consigue dar un toque rockero y desenfadado a cualquier outfit.

Durante el año pasado, las propuestas de algunas firmas como Alexander Mcqueen, Chanel o Dior ya apostaban por este tejido en las pasarelas, especialmente en color negro o marrón. Pero lo cierto es que la tendencia ha logrado evolucionar en tan solo unos meses y a día de hoy podemos encontrarla en una infinidad de colores y opciones veganas y sintéticas, accesibles para cualquier bolsillo.

Las marcas low cost no han querido dejar pasar la oportunidad y ya podemos encontrar en algunas páginas como Bershka colecciones como la de C.Tangana. El cantante ha protagonizado una línea en la que el cuero es el claro protagonista con una blazer de polipiel corta con solapas y botones en una de las tonalidades de la temporada: el marrón chocolate. Además, también está disponible el total look del mismo color compuesto por unos pantalones flare y un crop top a juego. Una opción con la que no pasarás desapercibida y te convertirás en la reina del street style a un precio asequible.

En prácticamente todas las firmas de Inditex podemos encontrar abrigos, chalecos, leggings, pantalones, tops y faldas de piel para todos los gustos. De hecho, Zara ha combinado uno de los colores más demandados de la temporada, el verde, para dar luz a un crop top de efecto piel y estilo corsetero que ya está agotándose dada su gran acogida entre los clientes.

No cabe duda de que el tejido polipiel es una tendencia de larga estancia que ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Y es que aunque nos hagamos con varias prendas de esta tela, podríamos combinarlas en cualquier otra temporada ya que forman parte de un fondo de armario que año tras año es todo un éxito. Si bien este estilo ha conseguido reinventarse desde la década de los setenta y adaptarse a los tiempos para no quedar en el olvido, podrá seguir haciéndolo durante mucho más tiempo. En definitiva, aún quedan total looks de cuero para rato, y gracias a sus novedades, continuarán siendo la gran revelación diurna y nocturna durante unas cuantos años más.