Nace la primera hija de Brianda Fitz-James, nieta de la duquesa de Alba

La familia Fitz-James Stuart está de celebración. Brianda, nieta de la duquesa de Alba, se ha convertido en madre primeriza hace escasas horas. Así lo ha desvelado ella misma a través de su perfil de Instagram, en el que ha hecho partícipes a sus seguidores de la buena nueva a golpe de una de las primeras imágenes de la pequeña.

En la instantánea en cuestión, el bebé aparece tumbado en una cuna bajo la atenta mirada de la gata de la familia. Una fotografía con la que la joven ha demostrado que no tendrá reparo en subir fotos de su hija, aunque por el momento prefiere que su nombre no salga a la luz: “Sobran las palabras… Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño durante estos meses de espera”, ha escrito. Unas palabras que no han pasado desapercibidas para grandes rostros conocidos del panorama nacional como Andrea Levy o Miriam Giovanelli, que no han tardado en llenar el feed de Brianda de comentarios de cariño.

Fue durante el pasado mes de marzo cuando se dio a conocer el embarazo de Brianda. No obstante, la joven en todo momento optó por mantenerse en un hermético segundo plano mientras su estado de gestación iba evolucionando, con el único objetivo de preservar su privacidad. Algo un tanto complicado, sobre todo teniendo en cuenta que pertenece a la Casa de Alba, una de las más destacadas del país. No obstante, la hija de Jacobo Siruela sigue inmersa en su profesión como artista, y concretamente pintora, y prefiere hacer caso omiso a todo lo relacionado con la prensa, siendo una de las figuras más desconocidas de la dinastía.

Ahora, se espera que Brianda pase un tiempo alejada de lo que a lo laboral se refiere para dedicarse plenamente al cuidado de su hija, fruto de su relación con Francisco Javier Lozano Oroz, financiero conocido como Cucho. Después de tres años de romance, tanto el empresario como la joven han optado por poner el broche de oro a su historia de amor con el nacimiento de su primer bebé, demostrando así Brianda haber dejado anclada en el pasado su ruptura con el cineasta Falkwyn de Coyenache.

Aún así, durante todo este tiempo de relación, tanto Francisco Javier como Brianda han preferido ser muy discretos en la medida de lo posible. De hecho, han sido escasas las ocasiones en las que se les ha podido ver juntos y disfrutando de un plan de ocio público, únicamente durante la boda de Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo. Y ahora, en escaso medio año, será esta última quien dé a luz a su segundo hijo junto a su marido. Una nueva etapa que espera con la mayor ilusión y de la que, aunque aún no se ha pronunciado demasiado, con sus gestos de felicidad deja entrever que está deseando que llegue y disfrutar de una familia que va creciendo a pasos agigantados.