Andrea Levy comparte una preocupante foto desde el hospital

Andrea Levy está atravesando un bache de salud importante. La diputada del Partido Popular ha compartido una foto que ha preocupado mucho a sus seguidores. En ella aparece tumbada en la cama de un hospital, donde podría haber sido intervenida quirúrgicamente. Padece fibromialgia, la misma enfermedad que otros rostros conocidos como María José Campanario o la cantante Lady Gaga.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Andrea Levy Soler (@alevysoler)

«Aprender de los días malos de la fibromialgia es todo un reto personal que ayuda a que el resto de la vida pueda ser mejor», comienza diciendo. La política se muestra dispuesta a sacar una lección de vida: «Hay momentos en los que nuestro cuerpo nos pide un descanso y se lo hemos de dar. El dolor, aunque es complicado de sobrellevar, también es una lección de vida».

Andrea Levy se niega a hundirse y reclama la importancia de sentirse querido para luchar contra la enfermedad: «Pide su tiempo, pero no caer en el desanimo. A veces es frustración y por ello hay que poner todas tus energías a tope para superarlo mentalmente, apoyarse en las personas que a nuestro alrededor nos dan cariño y proyectar todo lo que queremos hacer para salir adelante. Un parón es también un impulso. Gracias, doctor! #fibromialgia», concluye.

Hace tan solo unos días que veíamos a la concejala de Cultura y Deporte de Madrid acudir al desfile que Palomo Spain organizó en Madrid, donde reunió a un sinfín de caras conocidas entre las que se encontraba Rocío Carrasco. Nada hacía presagiar que poco tiempo después debería visitar el hospital para tratarse de esta inoportuna enfermedad que no avisa.

Entre los síntomas más frecuentes de quienes la sufren se encuentran fatiga muscular, sensación de sueño constante e incapacidad para moverse. Desafortunadamente, María José Campanario sabe bien qué se siente porque lleva condicionándole la vida durante los últimos 15 años. La odontóloga reconoció en una entrevista con la revista Hola! que desgraciadamente, he tenido que aprender a vivir con mi enfermedad. Es mi compañera de vida y hay que vivirlo así».

La mujer de Jesulín de Ubrique ha visitado varias veces el hospital en los últimos tiempos, algunas veces por un ataque de fibromialgia aguda. Todo esto a hecho mella en ella hasta el punto de necesitar ayuda psiquiátrica. No se esconde y trata el tema con naturalidad en la misma revista: «Hay veces que no sabes gestionar las situaciones. Toda mi vida he tenido críticas y comentarios, pero hubo un momento en el que corté radicalmente lo que veía y escuchaba por el daño que esto hacía a nuestro alrededor».