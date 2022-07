Melani Olivares desafía las normas de Instagram con un topless en Ibiza

La temporada estival arrancó oficialmente hace un mes. Motivo por el cual los rostros conocidos del panorama internacional han aprovechado para cogerse unos días de descanso después de estos meses de trabajo. Como es el caso de Melani Olivares, quien ha compartido una fotografía en sus redes sociales, burlando así las normas de la plataforma. En dicha estampa aparece la que formara parte del elenco de Aída en topless, pero en la zona del pecho ha puesto un emoticono de prohibido.

“La Virgen y su apóstol. Ibiza Locomia. PD: A ver cuánto tardamos en que nos quiten la foto”, ha indicado Melani. Como era de esperar el post no ha tardado en llenarse de numerosos comentarios por parte de personajes de lo más actuales de la crónica social de nuestro país. En este caso, podemos ver escritos por parte de Blanca Romero, Secun de la Rosa y Silvia Abascal, entre otros. Además, la imagen ha logrado más de 25 likes en tan solo unas horas.

Por otro lado, Olivares, también ha publicado un carrusel de fotografías en las que aparece junto a su círculo más cercano en la conocida como ‘isla bonita’. En ellas se puede ver cómo posan sonrientes en unos días relajados ante el objetivo de la cámara. Melani no ha sido la única famosa que ha desafiado las barreras de Instagram. Hace tan solo unos días, Rosa Olucha, pareja de Santi Millán publicaba una estampa del presentador haciendo nudismo en Menorca.

Después de verse inmersos en una polémica debido al vídeo comprometido que se viralizó en el que salía Santi junto a una mujer rubia, el matrimonio ha demostrado que está más unido que nunca. Tanto es así que, la productora se pronunció tras lo sucedido. “Yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que, por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más”, dijo en un primer momento en su cuenta de Insgram. “No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y de momento, ni tan mal”, añadió.

El revés que sufrió Melani Olivares

A principios del mes de junio Melani Olivares sufrió un robo. «Me han robado el coche -un BMW negro X3, matrícula xxx, de segunda mano-en el parking de Pedro Zerolo, en Madrid», dijo en sus redes sociales muy indignada.

Debido al revuelo que se formó, un seguidor metió la matricula y se topó con que estaba embargado. Sin embargo, Olivares puntualizó esta información. «Eso es verdad, pero no está embargado ahora. Estaba embargado hace dos meses. Es verdad que hubo una movida con Hacienda, yo no había podido pagar porque recordemos que los actores en pandemia no pudimos trabajar nada. Yo no pude pagar, pero ya está todo pagado con los aplazamientos y todo. No hay nada embargado ahora», expresó.