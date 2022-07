Victoria de Marichalar, una ‘gótica’ sensual en Ibiza

Victoria Federica de Marichalar ya ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de verano. Una época que este año tiene un toque diferente para la hija de la duquesa de Lugo, dado que no mantiene ya relación con el dj Jorge Bárcenas, al que solía acompañar en las diferentes paradas de sus giras. En esta ocasión, el primer destino de la joven ha sido Ibiza, donde ha asistido a una importante fiesta de la firma de moda Off-White. Una velada a la que tampoco han faltado algunos rostros conocidos del panorama nacional, como Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y otras influencers como Andrea Dalmau Valls.

Como no podía ser de otra manera, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar de ha convertido en una de las grandes protagonistas de la velada, con un sofisticado look en el que no faltaban las transparencias. En este caso, la joven ha apostado por un estilismo firmado por la marca organizadora del evento, Off-White, una de sus firmas de moda favoritas. Tras esta marca estadounidense se encontraba el fallecido diseñador Virgil Abloh, también director creativo de Louis Vuitton.

El modelo está compuesto por un cuerpo de manga larga con cuello redondo, muy ajustado para marcar la silueta y con dos texturas y transparencias en la parte de la cintura, lo que crea un efecto «crop top». La falda es larga y entallada, de talle alto, también muy ceñida para dibujar la silueta y crear un diseño muy femenino. En tono topo, el estilismo contrasta con el blanco habitual en los looks que se suelen lucir en la isla, sobre todo en verano, lo que aporta a la hija de la Infanta Elena un aire ‘gótico’. Una tendencia que se encuentra reforzada por el peinado, con ligeras ondas con toque despeinado, y un maquillaje con ahumado en los ojos.

Ella misma ha sido la encargada de compartir con sus seguidores algunos de los detalles de la velada, con varias fotografías en las que se la ve posando en una terraza con el mar de fondo. La hija de la Infanta Elena ha estado acompañada por un grupo de amigas entre las que se encuentra Rocío Laffón y ha publicado algunos vídeos e instantáneas en los stories de su cuenta.

Después de su ruptura con Jorge Bárcenas se apuntó a que la sobrina de Felipe VI podría haber tenido un acercamiento con el torero Gonzalo Caballero. Lo cierto es que se les ha visto juntos en alguna ocasión y que el diestro ha sido uno de los que ha comentado públicamente esta escapada de Victoria a Ibiza. «Le habéis sacado rendimiento a la terraza», ha escrito.

Por ahora se desconocen los próximos planes de la hija de la Infanta Elena, aunque quizás este año pase más tiempo con su madre y, quién sabe, si incluso aprovechará para visitar Mallorca en algún momento. A falta de confirmación oficial, cabe esperar que la Reina Sofía se traslade pronto al Palacio de Marivent, mientras que la Familia Real lo hará de cara a finales de mes, coincidiendo con la celebración de la Copa del Rey de Vela.