Melani Olivares ha sido otra de las invitadas a ‘Sábado Deluxe’. La intérprete que formó parte del elenco de la exitosa serie ‘Aída’, ha hablado por primera vez con Jorge Javier Vázquez sobre su bisexualidad. Todo ha ocurrido cuando el programa le ha puesto un vídeo de sus hijos en el que aparece la actriz preguntando a una de sus pequeñas si tiene novio o novia porque Olivares cree que “la libertad está en poder elegir”. Un clip que se viralizó el día de San Valentín y que fue de lo más comentado en la Red. Ante estas declaraciones el presentador le ha preguntado directamente sobre si ha mantenido alguna relación con alguna mujer. “He tenido relación con mujeres y con hombres durante toda mi vida”, ha respondido con mucha naturalidad Olivares.

El autor de ‘La vida iba en serio’ se ha quedado algo sorprendido ante estas palabras de la actriz, pues siempre había presentado a sus parejas masculinas, pero jamás habló nada de las novias que ha tenido. “¿Por qué lo cuentas ahora?”, le ha preguntado el hilo conductor del formato. «Porque me lo acabas de preguntar, nunca me lo habían preguntado en una entrevista. Me ha pasado toda la vida… Me gusta la gente, en mi casa no hay géneros. No lo he contado como tampoco he contado los novios que he tenido», ha explicado la exconcursante de ‘Masterchef Celebrity’.

«Me he dado cuenta de por qué disfrutar del 50% si puedo disfrutar del 100. He disfrutado mucho con quien me ha dado la gana y quien ha querido conmigo», ha añadido Melani, que además ha confesado que ahora mismo tiene una relación con un hombre y otra con una mujer. «Creo en el poliamor. No quiero una pareja convencional, me aburro muchísimo… Ahora tengo una pareja chico y una pareja chica, y los dos lo saben», ha desvelado la actriz, que ha dejado claro que ambas personas no se conocen entre sí y que se dedica a “picotear”, ya que no quiere una pareja estable. “Nunca me habían durado más de 3 años”, ha comentado.

Melani ha dicho que tiene relaciones -tanto esporádicas como más largas-, con mujeres desde los 25-30 años. Incluso ha aprovechado para mandarle un saludo a su exnovio, Jorge Bosch. Después ha relatado que hace años sí era posesiva en el terreno sexual, pero que dejó de serlo al ver que ella era la primera que no podía guardar esa exclusividad, por lo que no era de recibo pedirla tampoco. Jorge Javier le ha preguntado que si ahora habla de este tema sin tapujos por lo que se ha vivido durante la pandemia a lo que la intérprete ha respondido que “para nada”. “He disfrutado mucho y como me ha dado la gana y con quien yo he querido. Sí he ligado, he tenido mis cosas. Y ahora no quiero una pareja convencional. No puedo con eso porque no me sale. Me aburre mucho”, ha sentenciado Melani Olivares en relación a este tema.

Problemas económicos

Poro otro lado, ha contado que ha pasado apuros económicos en la pandemia. “Gracias a que tengo los mejores amigos del mundo y que encima están trabajando, me han podido ayudar”, ha dicho mientras ha revelado que Carmen Machi y Yolanda Ramos le han prestado dinero. “He estado meses sin cobrar y he tenido que solicitar el paro. Incluso he tenido que dejar de pagar hacienda y ahora me piden un 20% de intereses”, ha reconocido haciendo gala de su habitual sinceridad.