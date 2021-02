Jorge Javier Vázquez está en búsqueda activa del amor y acepta propuestas sentimentales. Uno de los lugares donde espera encontrarlo es en el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, escenario que ha visitado en las últimas horas para expresar sus peticiones. Y es que no va a ser fácil conquistar al presentador porque el agraciado ha de cumplir un requisito sine qua non. ¿De qué se trata?

Jorge ha dejado muy claro con la rotundidad que le caracteriza que su pareja no puede tener una ideología contraria a la suya. «Ideológicamente me gustaría que no fueses muy alejados a mí porque creo que eso es incompatible y no quiero discutir. Puede que sea un defecto, pero no quiero tener a una persona que políticamente me esté enervando continuamente porque eso está llamado al fracaso», ha explicado.

Otra cosa que le podría perturbar de su pareja es que fuera taurina o que se dedicase a este mundo. Sin embargo, eso es algo que estaría a dispuesto a pasar por alto: «Yo soy anti taurino pero si lo es es más fácil de llevar porque tú puedes obviar esa faceta y no tienes que ir a ningún sitio que no quieras, pero la ideología marca tu día a día», ha concluido.

El presentador está participando en en trono histórico ya que es el primero gay de la historia del programa. Su estreno no ha sido todo lo prometedor que se esperaba ya que el primer pretendiente le dejó con las ganas al confesar que quería luchar por una relación de fuera del programa. Un chasco que Jorge Javier Vázquez ha explicado así en su blog de ‘Lecturas’: «Me quedé tan descolocado que empecé a preguntarme: “Pero ¿qué hago yo aquí en este programa? Con lo a gusto que estoy con mis batallas en ‘Sálvame’».

Pese al primer chasco, el carismático presentador no se arrepiente de haber aceptado la propuesta de Cuatro: «Fue precisamente esa sensación de inseguridad la que me ayudó a responderme que había hecho bien en aceptar la propuesta como tronista. Creo que de vez en cuando hay que enfrentarse a situaciones que te descoloquen porque son precisamente esas situaciones las que te hacen dudar, seguir preguntándote, barajar la posibilidad de que tampoco tenías las cosas tan claras como pensabas», concluye.

Con esta incursión en el programa del amor que dirige Jesús Vázquez, Jorge Javier está demostrando que está ampliando horizontes más allá de ‘Sálvame’. Hace tan solo unos días le veíamos ser uno de los invitados de ‘En casa de Kiko’, el programa en ‘streaming’ que está haciendo el hijo de Isabel Pantoja. Allí se confesó abiertamente y entre otras cosas reconoció que hubo un tiempo en el que no quería ir a trabajar al conocido programa de Telecinco: «Ha habido temporadas en las que no he querido ir a trabajar a ‘Sálvame’. El domingo se convertía en el peor día de la semana porque sabía que el lunes tenía que volver al plató», le comentó a Kiko.

No es de extrañar ya que en ‘Sálvame’ a veces se alcanzan picos de tensión demasiado elevados. Uno de los últimos lo vivió el propio Jorge al chocar brutalmente con Belén Esteban. Unas fotos de la colaboradora que el presentador enseñó a sus compañeros fueron el detonante entre ellos. Desde entonces, Belén no aparece por el programa de La Fabrica de la Tele y se ha especulado con que podría dejar su puesto, si bien ella lo ha desmentido. Como suele suceder en estos casos, se especula con que ya ha recibido ofertas, una de ella la de Carlos Herrera, que lleva tiempo queriendo llevarla a la radio.