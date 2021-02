Isa P se ha convertido en la protagonista de ‘Sábado Deluxe’. “Tengo muchas ganas de aclarar muchas cosas. No me quiero ir de aquí sin decir todo lo que pienso”, ha dicho mientras se sentaba para iniciar la conversación con Jorge Javier Vázquez. A lo largo de la entrevista, la hija de Isabel Pantoja ha querido dejar claro que siempre va a estar agradecida a su madre por darle una oportunidad. También ha mostrado su entusiasmo por su boda y ha desvelado alguna que otra anécdota de Cantora. Además, ha sido una noche llena de emociones, pues Kiko Rivera ha levantado el teléfono para arropar a su hermana en estos duros momentos por los que está pasando la familia Pantoja.

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ no ha dejado de decir que quiere estar cerca de su madre, incluso ha confesado que, si ella se lo pidiera, deja todo para irse a Cantora. Al escuchar estas declaraciones, el hijo menor de Paquirri ha querido dar su opinión. «Me da pena escuchar que digas que te sientes en deuda con mamá, pero quiero que sepas que creo que mamá debe darte las gracias porque tu llegada a nuestras vidas fue lo mejor que nos pasó», ha dicho nada más entrar en directo.

El marido de Irene Rosales ha insistido en que su hermana no debe pensar que le debe algo a la intérprete de ‘Marinero de Luces’ solo porque la adoptara. «En todo caso te lo debe ella a ti. No te estoy diciendo que no tengas que querer a mamá. Todo lo que hace es políticamente incorrecto. No le debes nada a nadie, no se puede vivir así», ha puntualizado el interprete de ‘Cicatriz’. Isa, que ha entendido las palabras que ha dicho el artista, también ha querido empatizar con su situación en esta historia que parece no tener fin. «Gracias a que he sido madre empiezas a comprender cosas. Yo cuando tuve a Albertito no fui ningún ejemplo a seguir. Yo tampoco he estado con ella cuando me ha necesitado», ha afirmado la invitada. “No le debes nada. Quiérela mucho, no la dejes sola porque para mí está sola. Es la tristeza más grande que puede tener una persona», ha añadido Kiko mientras ha insistido en que el hecho de ser madre -o padre- conlleva muchas más responsabilidades, entre ellas, estar junto a los hijos cuando ellos lo necesitan.

La expareja de Alberto Isla está dispuesta a estar junto a su progenitora en estos instantes en los que no quiere tener relación con ella. De hecho, llevan más de dos semanas sin mantener ningún tipo de contacto. “Nos íbamos a ver, pero confinaron Medina. Al estar mal lo paga todo conmigo”, ha asegurado Isa P, que también ha expresado su deseo de vivir con la cantante. Sin embargo, no ha podido ser porque no tiene relación con su tío Agustín. «Con él no se puede, ahí hay sitio para dos y no para tres. A lo mejor yo he preferido mirar a otro lado y seguir con mi vida normal», ha explicado.

Por su parte, el cantante ha insistido en que la joven debe estar al lado de su madre porque le da pena que no tenga nadie a su alrededor. “Está sola y vacía”, ha terminado diciendo el hermano de Francisco y Cayetano Rivera. Al terminar la llamada, la futura mujer de Asraf Beno ha relatado que es desagradable escuchar ciertas declaraciones de su hermano sobre su madre, pero que entiende su dolor. «Me da pena porque creo que le han pasado muchas cosas. Ella piensa que sus problemas son más importantes. Refugiarse en Cantora no le ha hecho nada bien», ha sentenciado.