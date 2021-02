Este sábado la gran protagonista de ‘Sábado Deluxe’ ha sido Isa P, que ha hablado sin tapujos sobre el entramado familiar en el que se encuentra.“Tengo muchas ganas de aclarar muchas cosas. No me quiero ir de aquí sin decir todo lo que pienso”. Han sido las primeras palabras que ha dicho la joven nada más iniciar la conversación con Jorge Javier Vázquez. “Llevo dos semanas sin hablar con mi madre porque ha cortado todo tipo de comunicación. No sabe que venía hoy aquí porque no me coge el teléfono. Habíamos quedado para vernos, pero como Medina se confinó no pudimos. Sé que está bien”, ha empezado diciendo la hija de la artista.

Además, la invitada también ha querido dejar claro que no tiene el teléfono de su tío Agustín y que, por lo tanto, no mantiene ningún tipo de contacto con él. “Si pasara algo importante, seguro que me avisaría”, ha puntualizado.“En cuanto Medina no esté confinada voy a ir a verla”, ha revelado Isa que ha asegurado que tendrá que avisar de su visita porque tienen que abrir el candado que hay puesto en Cantora.

La influencer se ha sincerado como nunca y ha explicado que entiende la actitud de su madre ante el distanciamiento con Kiko Rivera. “Lo de mi hermano no se lo esperaba. Cuando pasó todo esto mi madre se desbordó y por eso no sabe manejar la situación. Lo paga todo con su entorno y por supuesto, conmigo”, ha recalcado. “No creo que mi hermano y mi madre tengan relación nunca mas. Eso no va a volver a ser como antes. Kiko no la va a perdonar, pero sí quiere hablar con ella para aclarar varios asuntos”, ha añadido. También ha confesado que, si su madre le dijera que lo dejase todo para encerrarse en Cantora, que lo haría encantada. “Dejo hasta el teléfono”, ha dicho con mucho humor la hermana del intérprete de ‘Así soy yo’.

La pareja de Asraf Beno ha explicado que siempre estará agradecida a su progenitora porque cuando la adoptó le dio una nueva oportunidad. “He podido pasar más tiempo con ella, pero era muy joven y solo pensaba en pasármelo bien. Entiendo cuando me ha querido proteger porque lo hacía por mi bien, pero lo comprendo ahora que estoy en un punto de mi vida en el que soy más madura”, ha relatado arrepentida la prima de Anabel Pantoja.

Desde que Kiko Rivera inició la brutal guerra mediática con su madre, Isabel tomó la decisión de encerrarse en Cantora. “Noto a mi madre consumida. Pasa las noches en vela por cuidar a mi abuela. La felicidad de mi madre es darle de comer a los gatos. Yo la recuerdo de otra manera, pero ahora está así. Siempre intenta mostrar que es fuerte. Tengo miedo de perder a mi madre”, ha declarado Isa P. Instantes después ha contado que una de las épocas más felices de la intérprete de ‘Hoy quiero confesarme’ fue cuando mantuvo el romance con Julián Muñoz. «Yo confiaba en él», ha dicho la estudiante.

Por otro lado, otro de los temas que se han tradado durante la conversación ha sido el de su futura boda con el modelo, y sobre si la cantante asistiría al enlace.»Espero que sí venga a mi boda. Voy a poner de mi parte todo para que así sea. Tengo soluciones para todo», ha sentenciado una Isa Pantoja muy ilusionada.

La boda

Ya es oficial que Isa P y Asraf se darán el ‘sí, quiero’ próximamente. Tras conocerse en ‘Gran Hermano VIP’, la pareja no se ha separado y ha tomado la decisión de dar un paso más en su relación. Pese al conflicto familiar en el que se encuentra la joven, la boda se celebrará el próximo 26 de junio en Marruecos, país de origen del novio. Eso sí, siempre y cuando la crisis sanitaria causada por la Covid-19 lo permita. Fue en el mes de octubre cuando se comprometieron en Medina de Azhara -Córdoba-. El pasado 14 de febrero, con motivo del día de San Valentín, el marroquí publicó en sus redes sociales cómo fue ese especial momento. Lo hizo a través de un vídeo de más de 3 minutos de duración donde se puede ver a la hija de Isabel Pantoja muy emocionada.

En una entrevista a la revista ‘Lecturas’, Isa reconoció que entiende que su madre no esté con los preparativos de la boda. «No quiero que la gente piense que digo que mi madre no me ayuda en este momento. Sé que ella me puede ayudar, pero ahora mismo prefiero no decirle nada. Tengo que respetar su tiempo. Mi madre y mi hermano están con sus historias y ahora mismo les da igual mi boda», declaró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Asraf Beno👳🏽‍♂️⚡️ (@asraf_beno)

Por su parte, Kiko Rivera ha confesado hace unos días que él piensa estar al lado de su hermana en ese día tan especial. Palabras que ha subrayado Irene Rosales este sábado en ‘Viva la vida’. Además, la colaboradora ha revelado que siente mucha pena por lo que está viviendo Isa en relación a su boda. “Tiene mucha pena interna. Me dio pena cuando dijo que se sentía sola a la hora de organizar la boda y le dije que conmigo puede contar cuando quiera”, ha explicado Rosales que también ha dejado claro que le encantaría acompañarla a por su vestido de novia. “Yo estoy bien con ella. He estado hablando bastante en los últimos días. La vi muy guapa con uno de los vestidos y se lo mandé”, ha contado en el formato presentado por Emma García.

El conflicto de Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Lo que parecía una entrevista de lo más inocente en ‘Sábado Deluxe’ se convirtió en una brutal guerra mediática entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. El DJ confesó que padecía depresión a lo que la tonadillera contestó a través de una llamada telefónica, que debería estar bien que hay cosas peores como la pandemia del coronavirus. Palabras que no sentaron del todo bien al cantante. Después vino el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’, donde el hijo menor de Paquirri arremetió duramente contra la artista, llegando a decir que era “mala persona”. Fue durante la emisión de esa histórica entrevista cuando salió a la luz un detalle que marcó un antes y un después en la vida del intérprete de ‘Cicatriz’.

Las pertenencias ‘robadas’ de su padre, aún seguían en Cantora, tal y como pudo ver él aquel 2 de agosto. Hallazgo que reveló el DJ a sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera, con quienes ha retomado la relación desde entonces. Mientras todo esto sucedía, Isa P se encontraba ajena, pues estaba concursando en ‘La casa fuerte 2’ junto a su pareja, Asraf Beno. Sin embargo, durante su debut en el reality, Jorge Javier Vázquez le ofreció saber qué estaba pasando en el exterior. La influencer aceptó y sufrió un brutal ataque de ansiedad en directo.

Pese a las numerosas declaraciones de Kiko Rivera, Isabel Pantoja sigue guardando silencio y no da su brazo a torcer. No quiere saber nada de nadie, excepto de su círculo más cercano.