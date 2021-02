Pronto Isa P pasará por el altar para darse el ‘sí, quiero’ con Asraf Beno, a quien conoció durante su paso por el concurso de ‘Gran Hermano VIP’. Sin embargo, no todo será un camino de rosas porque lo más probable es que cuando eso ocurra, su madre Isabel Pantoja y su hermano, Kiko Rivera, seguirán enfrentados. Mientras la tonadillera ha guardado silencio desde que se distanció de ‘su pequeño del alma’, el DJ ha confesado que él piensa estar al lado de su hermana en ese día tan importante para ella. Este sábado en ‘Viva la Vida’, Irene Rosales ha desvelado qué tipo de relación mantiene hoy en día con su cuñada al mismo tiempo que ha subrayado las palabras de su marido.

La colaboradora ha manifestado a Emma García que sintió pena al leer las últimas declaraciones de Isa P. “Tiene mucha pena interna. Me dio pena cuando dijo que se sentía sola a la hora de organizar la boda y le dije que conmigo puede contar cuando quiera”, ha explicado Rosales que también ha dejado claro que le encantaría acompañarla a por su vestido de novia. “Yo estoy bien con ella. He estado hablando bastante en los últimos días. La vi muy guapa con uno de los vestidos y se lo mandé”, ha contado en el formato donde trabaja cada fin de semana.

Si en un primer momento, la sevillana no quiso entrometerse en lo referente a una de las bodas del año, al conocer la situación de Isa optó por ofrecerse para estar a su lado en estos momentos tan especiales. “Me salió del corazón y se lo dije. Es algo bonito, es una experiencia bonita y la tiene que vivir bonita”, ha confesado mientras ha dado su opinión sobre la asistencia de Isabel Pantoja al enlace. “Yo creo que no va a ir, ojalá me equivoque. Igual me llevo una sorpresa”, ha dicho. Además, respecto con una supuesta participación en una hipotética exclusiva, Irene ha explicado que ni ella ni Kiko tendrían ningún problema en posar: “Si ellos nos lo piden, lo haremos”, ha aclarado Irene. Durante la conversación que se ha alargado varios de los minutos que ha durado el formato de Mediaset, Rosales no ha podido evitar expresar la “tristeza” que siente con todo esto que está teniendo que vivir la influencer.

La pedida de mano

Fue el día de San Valentín cuando Asraf Beno sorprendió a Isa P con el vídeo de su pedida de mano. Lo hizo a través de sus redes sociales con un clip que duraba cerca de tres minutos, donde se puede ver a la pareja enamorada celebrar uno de los días más felices de sus vidas en Medina Azahara. “Le dije que era una foto y era que quería casarme con ella. Isa te amo mi vida 🤎✌🏽”, escribió el exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ en dicha publicación.

Las adicciones de Kiko

Corría el año 2019 cuando Kiko Rivera confesó ante toda España su problema con las adicciones. Lo hizo durante la famosa ‘curva de la vida’ en ‘Gran Hermano Dúo’. “Sufrí un problema con las drogas. Consumía hachís, marihuana cada día…”, dijo el cantante por aquel entonces. En la actualidad el DJ, ha asegurado en más de una ocasión que fue una época turbia de su vida y que cada día está mejor e incluso se tuvo que someter a un tratamiento para poder ir curándose poco a poco. Hace una semana en ‘Viva la vida’, su mujer confesó como vivió esa dura etapa de su vida. “Es algo que me ha dado muchos dolores de cabeza en mi relación y en mi vida. Solo lo he sufrido yo. He visto a mi marido de todos los colores. No es nada agradable, he visto cómo a mi marido le daban temblores, ataques de ansiedad. He tenido que discutir mucho con él», contó la colaboradora sembrando el silencio en el plató.

Hace unos días, Kiko Rivera conversó con Sofía Cristo en su programa, ‘En casa con Kiko’, y le hizo una promesa a la invitada. Y es que se someterá a una terapia para eliminar las adicciones que ha tenido estos años atrás. «Me voy a poner a tope con eso. Yo no estoy mal, pero no vivo tranquilo. Vivo en una incertidumbre de la hostia y tengo que entretenerme yendo al estudio, con mis directos, mi mujer, mis hijos…», confesó el hijo de la intérprete de ‘Marinero de luces’.