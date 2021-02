Isabel Pantoja no gana para disgustos. El último le ha llegado en forma de citación judicial que la podría obligar a sentarse en el banquillo de nuevo. En esta ocasión no es un asunto penal sino civil, una reclamación de cantidad. Dicha citación viene del pasado 17 de febrero de un juzgado de la provincia de Cádiz y dictaba una providencia en la que admitía a trámite la demanda de conciliación interpuesta por una amiga de la cantante, según ha informado Paloma García-Pelayo en ‘El Programa de Ana Rosa’.

La demandante es una mujer que regentaba un kiosco en Sevilla, de la cual se ha hablado mucho en los últimos tiempos por prestarle todos sus ahorros para poder ayudar a Isabel Pantoja a pagar su multa de 86.000 euros. Esta señora le interpone una demanda de conciliación previa a una demanda, es decir, le da la oportunidad de conciliar después de estar años esperando a que le devolviera el dinero que ella le prestó de muy buena fe, según cuenta García-Pelayo.

La tonadillera pagó parte de su deuda en 2017 al devolverle 10.000 euros, pero aún le faltan 76.000. Ha estado esperando mucho, adora a Isabel Pantoja, siempre han tenido relación de afecto y cercanía pero está cansada de esperar. Una decisión que llega después de ver cómo no le atienden ya sus reclamaciones, por lo que a finales de 2020 decidió poner una demanda oficial y, como paso previo, una demanda de conciliación para ver si había posibilidad de que le devuelva el dinero y así evitar el pleito. No ha habido suerte.

La periodista ha explicado en el programa de Telecinco que esta demanda por la que Isabel Pantoja tendrá que acudir de nuevo al juzgado se le comunicará esta misma semana y la obligará a volver a declarar delante de un magistrado. La conciliación le da la una triple oportunidad: ir y conciliar, ir y no conciliar, y no ir. En caso de no ir se le declarará disconforme y se le condena directamente en costas pero no evitaría el juicio. Únicamente se libraría de él en el caso de que pague y devuelva la deuda.

Esta demanda llega en un momento muy complicado para la cantante porque aparte del cisma familiar, de no estar activa ni tener proyectos en firme, la cantante se enfrenta a una nueva declaración judicial y a uno de los particulares que le prestó dinero para pagar su multa de la cárcel. La tonadillera no ha sido capaz de conservar los vínculos con quien un día arrimó el hombro para estar junto a ella. Desde el 14 que se lo prestó hasta ahora ha llovido mucho.

El pozo sin fondo de Isabel Pantoja

Al hilo de los contenciosos judiciales que tiene la intérprete de ‘Así fue’, se le suman los datos exclusivos que la propia Paloma García-Pelayo ha dado en Look este miércoles. Isabel Pantoja está con el agua al cuello. Tanto es así que una fuente muy próxima a ella habla con total claridad de su acuciante situación financiera: «Necesita vender, lleva años sin pagar la hipoteca de Cantora. Los chinos no pagan y ella no dispone de 12.000 euros para la cuota». Se refiere a los empresarios a los que traspasó en 2015 el restaurante Cantora, ubicado en la malagueña localidad de Fuengirola.

Vender Cantora parece ser una vía de escape para aliviar su economía y paliar sus deudas. Hay que apuntar que Pantoja tiene 1,5 millones de euros en cargas sobre la finca, cantidad a la que habría que añadir 1,1 millones de euros más hipotecados en 2015, en concepto de garantía frente a Hacienda de parte de 1,5 millones que le impuso en la inspección de 2012 y que la cantante apeló ante el Tribunal Económico Administrativo (TEA) y después ante el Tribunal Supremo.