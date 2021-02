Isa Pantoja y Asraf Beno están al margen de polémicas familias. A pesar de que el conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera sigue ‘in crescendo’, la pequeña del clan tiene claro que nadie va a arruinarle el día más feliz de su vida. Por eso ni ha aplazado ni ha cancelado su boda, todo lo contrario, los preparativos siguen su curso y la joven ya está mirando el que es ‘el secreto mejor guardado’ del ‘Día D’. Así se ha dejado ver, visitando la boutique Vertize Gala situada en el centro de Madrid, una conocida tienda de vestidos de novia donde acudió, con cita previa y acompañada de su representante y una amiga. Allí permaneció varias horas y, aunque en la su página web parece que no hay vestidos del estilo que más le va a la boda marroquí que al parecer va a celebrar, quizá haya encontrado el suyo en la colección de fiesta.

Fue el pasado mes de octubre cuando, en una exclusiva en la revista Lecturas, Isa desveló los detalles de su enlace con Asraf, con el que mantiene una relación desde hace dos años. Según la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, la boda tendrá lugar el próximo 26 de junio en Dakhla, en el desierto del Sahara. «No quería una boda tradicional, la haremos a nuestra medida», contaba hace unos meses. «El día anterior haremos el ritual para atraer la buena suerte (…) ¡Quiero fuegos artificiales y todo»», indicaba ilusionada.

Su idea era llevar el traje de novia que lució en su día su madre en su multitudinario enlace con Francisco Rivera, ‘Paquirri’. Pero no podrá ser. «Como la boda será en Marruecos, al final me voy a hacer un caftán, creo que verde». Y también, en aquella entrevista confesó que tanto su hermano Kiko como su hijo Albertito serían los padrinos.

Las circunstancias son las que son. Y no solo las relacionadas con la pandemia, ni con la complicada situación existente entre la tonadillera y su hijo mayor. Precisamente el lugar elegido por la pareja para darse el ‘sí, quiero’, pertenece al Sáhara Occidental donde el Ejército de Marruecos y el Frente Polisario libran una guerra calificada de ‘baja intensidad’, desde el pasado 13 de noviembre. Sea dónde sea y sea cómo sea, Isa y Asraf tienen claro que la primera canción que sonará en su enlace será ‘La muchacha turca’ de Hakim Bouromane.

¿Irán Isabel Pantoja y Kiko Rivera?

Pocas semanas después de desvelar sus planes de boda, estallaba la guerra entre su hermano y su madre. A partir de ese momento, la boda quedó en un segundo plano, al menos en el terreno informativo. Isa lo tenía todo pensado: su hermano llevándola ante Asraf y su madre cantando, como no podía ser de otra manera. Pero la relación es nula entre ellos y más fría que nunca. Ni el fallecimiento del padre de Irene, ni los cumpleaños de sus nietas han hecho que haya un acercamiento entre la cantante y su ‘pequeño del alma’. A eso hay que sumarle la relación inexistente que hay entre Isa, su abuela doña Ana y su tío Agustín, los dos pilares en la vida de la intérprete de ‘Marinero de luces’.

Aunque Asraf calificó a los Pantoja como «familia de mierda», durante su estancia en ‘La Casa Fuerte 2’, Isa confía en que tanto su madre como su hermana consigan reconciliarse de cara a su boda. Ella está intentando no posicionarse, como así dejó claro nada más salir del concurso. En su última declaración televisiva el miércoles, la tertuliana confirmó que, como había dicho su cuñada Irene Rosales, su hermano no había ingresado en un centro de rehabilitación porque su madre no quiso. Pero también tuvo para Kiko, al decir que ahora que su madre no está, esa no es la excusa para no entrar y seguir su tratamiento aislado de todo. ¿Habrá boda?.