Ha optado por guardar silencio y, salvo para desmentir las informaciones en lo referente a la casa ‘Mi Gitana’, Isabel Pantoja lleva semanas sin apenas salir de la finca Cantora, donde acompañada de su hermano, Agustín, y su madre, doña Ana, es testigo de toda la polémica que gira en estos momentos sobre su apellido. Pese a que no haya intervenido a raíz de las declaraciones de su hijo Kiko, todo apunta a que la tonadillera no pierde detalle de todo lo que dice y es que acaba de tomar una decisión que así lo demuestra.

Ha sido ‘El programa de Ana Rosa’ el que ha desvelado que la artista parece dispuesta a seguir los pasos de su vástago. «Lejos de lo que pensábamos, de que Kiko es el único que está interesado en vender Cantora, ahora es Isabel la que está interesada en escuchar ofertas para poner a la venta la finca», ha desvelado el periodista Pepe del Real en el programa de Telecinco. De momento, la tonadillera está informándose de los siguientes pasos, y ha comenzado por «recopilar documentos para conocer la situación legal de la finca, las cargas que pesan sobre ella». «Se han levantado teléfonos para hablar por ambas partes con este empresario murciano para decir que está interesado en hacerse con la finca Cantora», ha añadido el comunicador.

El empresario no tendría intención de mantener la finca tal y como está, sino convertirla en «campos solares» para su explotación. Si finalmente el negocio llegara a su fin, Isabel Pantoja no tendría que hacer las maletas pues esta persona le habría ofrecido «quedarse en la zona residencial, en el cortijo en el que viven durante un tiempo, habría la posibilidad de disfrutar de una especie de usufructo hasta que Doña Ana no esté». De momento, Pantoja desconocería la oferta de este empresario, aunque le gustaría mucho saberla, sobre todo porque para ser viable debería ser superior a 4.700.000 euros, que es la cantidad en la que está tasada la finca. Esta no es la única oferta que se baraja. Según Del Real, Kiko Rivera también tiene varios interesados, «el entorno de Kiko habla de varias ofertas y hay un empresario sevillano que estaría pensando quedarse la finca».

De momento, todo está en el aire y aún pasaran varios días -o semanas- hasta que se conozca si Kiko e Isabel venden finalmente la finca. Eso sí, Kiko lo tiene más que claro y parece importarle poco que su madre tenga que compartir terreno con otras personas. «Si todo sale como tiene que salir, dentro de poco puede tener a algún inquilino tomándose un café con ella», dijo en referencia a Pantoja en su último paso por el Deluxe.