La caída de Tamara Falcó como personaje de la crónica social tras su boda, en números

Han pasado tres meses desde que Tamara Falcó celebró una boda por todo lo alto en El Rincón, el palacio que heredó de su padre, el marqués de Griñón. La influencer siempre ha disfrutado de una posición privilegiada, pues es hija de dos rostros muy destacados en la crónica social. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado después de casarse con Íñigo Onieva. Los números rojos que ha registrado en las últimas semanas han hecho saltar las alarmas. Estos datos hacen referencia a su presencia en las redes sociales y a su faceta como diseñadora.

Tamara Falcó llegando a su boda / GTRES

Tamara Falcó protagonizó una gran polémica antes de darse el ‘sí, quiero’ con Íñigo Onieva. La firma Sophie et Voilà aseguró que la marquesa quería copiar un vestido de novia, por eso dejaron de trabajar con ella. Tamara prometió que esta acusación no tenía nada de cierto, alegando que ella también se dedicaba al mundo de la moda. Recordó que sabía perfectamente donde estaban los límites, por eso no entendía por qué estaba en un revuelo de estas características. El problema es que gran parte del público se posicionó al lado de Sophie et Voilà, de ahí los malos resultados que ha cosechado Tamara tras su boda.

Los números rojos de Tamara Falcó como influencer

La periodista Pilar Vidal aseguró que Tamara Falcó había firmado un contrato con su revista de cabecera que iba a marcar un antes y un después. La marquesa consiguió que su boda fuera una de las exclusivas mejores pagadas de la historia, pero ¿le ha merecido la pena todo lo que ha vendido después? El experto en redes sociales José Noblejas insiste en que los números de la hija de Isabel Preysler han cambiado a peor. Su número de seguidores ha bajado notablemente y el tipo de comentarios que recibe no es el mismo que antaño.

«Tamara Falcó, está de capa caída. Después de su boda con Iñigo Onieva no levanta cabeza y sus redes sociales empiezan a estar en número rojos», explica Noblejas. ¿El motivo? La marquesa de Griñón tenía una imagen impoluta. Su trayectoria era similar a la de Isabel Preysler, pero su relación con Íñigo le situó en el punto de mira y no supo gestionarlo. Empezó a ocultar información y a no ser tan natural como su madre. Todo esto ha cambiado su imagen e inevitablemente ha afectado a su trabajo en las redes sociales.

Íñigo Onieva con el rostro serio / GTRES

«Solo en lo que llevamos de octubre acumula una pérdida de 1.200 seguidores y tanto sus likes como sus comentarios descienden un 20%», aclara José Noblejas en Socialité. Lo más complicado de todo es que su colaboración con Pedro del Hierro también se ha visto afectada.

Tamara no ha registrado buenos datos en su empresa

A pesar de su gran exposición pública, Tamara Falcó no ha conseguido dar la publicidad suficiente a sus colaboraciones con Pedro del Hierro. La hija de Isabel Preysler creó una sociedad en 2018 llamada Gypset Living para hacer este tipo de operaciones. Es administradora única y en 2020, sólo dos años después de su fundación, obtuvo un resultado neto negativo de 10.797 euros.

Tamara Falcó posando con su madre, Isabel Preysler / GTRES

TFP es la firma que la influencer está utilizando para remontar los datos anteriores, pero las circunstancias no son favorables y su matrimonio con Íñigo Onieva no le está ayudando. El empresario atraviesa una situación muy parecida en lo que a popularidad se refiere. José Noblejas ha analizado su presencia en las redes sociales y ha llegado a una clara conclusión.

«Con apenas 148 mil seguidores, Iñigo Onieva ve como su crecimiento en Instagram se frena en seco hace unos meses y ahora mismo su crecimiento mensual no llega ni al 1%. Sus likes y sus comentarios han caído un 27% teniendo contenido que no llega ni a los cinco comentarios», explica al respecto.