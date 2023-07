El nuevo e inesperado escenario en la boda de Tamara Falcó

La definitiva cuenta atrás ya ha comenzado. El próximo 8 de julio Tamara Falcó e Íñigo Onieva pasarán por el altar para darse el ‘sí, quiero’ en el palacio de El Rincón, situado en Aldea del Fresno, a las afueras de Madrid. Un enlace que en un principio no iba a celebrarse tras salir a la luz unos vídeos en los que el empresario salía besándose con otra mujer que no era la marquesa de Griñón. Tras meses separados se obró el ya bautizado como milagro navideño y se dieron una nueva oportunidad que culminó con el broche de oro más inesperado, una segunda pedida en el Polo Norte. La boda seguía adelante.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en un photocall.

Son numerosos los rostros conocidos que podrán vivir in situ uno de los momentos más especiales de la pareja, como Juan Avellaneda, íntimo de la hija de Isabel Preysler, Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val, entre otros. Como es de esperar, tampoco se perderán la gran cita la familia de Tamara, sus hermanos, que viven en Miami, Estados Unidos cogerán un vuelo dirección Madrid para poder acompañarla en este día tan especial. Sin embargo, se ha producido un nuevo escenario después de que su hermano, Julio José Jr. rompiera con su pareja, Vivi Di domenico.

Julio Iglesias Jr. llegando a Madrid

Fue el programa Y ahora Sonoles, quien dio a conocer la inesperada noticia. Pero no solo eso, sino que todo apuntaría a que una tercera persona tendría mucho que ver en esta ruptura. Sin ir más lejos, la modelo se puso en contacto con el espacio presentado por la propia Sonsoles y dio unas contundentes declaraciones. Dio a conocer que primero se tomaron un tiempo y que, recientemente, había descubierto unas imágenes en las que aparecía una mujer en actitud cariñosa con el artista.

Vivi quedó impactada al ver esas fotografías, ya que hasta ese momento no habían roto la relación de manera definitiva, sino que estaban en stand by. Por este motivo, la maniquí puso punto final a su breve idilio con Julio Iglesias Jr.. Del mismo modo, la maniquí asegura que no puede decir nada negativo de la familia del cantante.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en un photocall.

Por otro lado, la asistencia de Enrique Iglesias es todo un misterio. Según las últimas informaciones, el cantante ha cancelado dos conciertos en menos de tres meses por problemas de salud, lo que podría indicar que no esté en la boda de Tamara Falcó, aunque por ahora no se ha pronunciado y quedan unas semanas por delante para que llegue recuperado al gran día.

Tamara Falcó se encuentra en una de las etapas más felices de su vida a punto de pasar por el altar, pese al contratiempo que tuvo con el vestido de novia, al romper el contrato que tenía con Sophie et Voilá. Ahora, será Carolina Herrera quien firme el que será, sin duda, su look más especial.