Felipe y Letizia: el secreto del armónico estilo de los reyes más elegantes

El Rey Felipe se ha convertido en uno de los royals más elegantes de Europa -puede que también del mundo entero-. Desde hace unos días, el monarca acapara titulares después de que el experto en moda británico Derek Guy destacara el impecable estilo de Su Majestad en Wimbledon, donde asistió para presenciar la final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Un intenso partido que terminó con la épica victoria del español.

El Rey Felipe VI en Wimbledon / Gtres

Mientras muchos solo tenían ojos para los dos deportistas que lucharon por el triunfo, por el despliegue de estrellas que se concentró en las gradas -especial atención a Brad Pitt, por cierto-, o en el desparpajo de los hijos mayores de los príncipes de Gales, la elegancia de Felipe VI y su impecable estilo no pasaron desapercibidos. Sin embargo, no es algo habitual, ya que suele ser doña Letizia la que acapara los flashes, tanto en España como fuera de nuestras fronteras.

Los Reyes juntos en un acto. / Gtres

No obstante, tal ha sido la repercusión de los comentarios de Derek Guy en las redes sociales, que el prestigioso periódico británico The Telegraph ha hecho una comparativa entre el estilo de don Felipe y el de sus propios royals. Esta vez, como suele ocurrir en la mayoría de ocasiones, las comparaciones son odiosas. Tanto es así que el monarca británico y su hijo mayor no han salido especialmente bien parados en comparación con el jefe del Estado español. De hecho, el diario titula su reportaje de una manera muy directa: «lo que el rey Carlos y el príncipe Guillermo podrían aprender del rey mejor vestido de Europa». Una tajante declaración de intenciones que, quizás, sea un poco exagerada, sobre todo, si se tiene en cuenta que Carlos es uno de los hombres más elegantes del mundo y que, además, se caracteriza por su armario atemporal, con prendas que le duran varias décadas.

Los Reyes juntos en un acto. / Gtres

Pero, más allá de esta comparativa, no cabe duda de que don Felipe y doña Letizia se han convertido en los mejores embajadores de nuestro país fuera de España. El estilo de la Reina lleva siendo objeto de análisis varios años, sobre todo porque es capaz de lograr grandes resultados con un presupuesto mucho más reducido que otras royals. Doña Letizia es, según los últimos datos, una de las reinas que menos gasta en ropa y que más recicla, a lo que hay que añadir su estrategia de apostar por firmas locales, capitaneadas por mujeres y con una filosofía sostenible, además de hacer guiños a los lugares que visita, como en uno de los actos de la coronación del rey Carlos III, con un diseño de Victoria Beckham.

Los Reyes juntos en un acto. / Gtres

A pesar de que la Reina tiene más libertad a la hora de elegir look y sus estilismos no están tan encorsetados por el protocolo, don Felipe y doña Letizia han logrado, a través de los años, encontrar un equilibrio para conjuntar sus outfits, especialmente gracias a la armonía cromática. No se trata de una norma escrita, ni tampoco de una obligación pero si echamos un vistazo a los actos a los que acuden juntos, podremos comprobar que es habitual que los Reyes coordinen de alguna manera sus estilismos. Por ejemplo, la corbata del Rey con el color principal del look de la Reina u otros detalles que hacen que Sus Majestades ofrezcan una imagen de armonía perfecta que les ha convertido en unos de los royals más elegantes del mundo.