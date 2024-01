Nuria Roca ha confesado la que se ha convertido en su nueva obesión

Nuria Roca ha empezado el año por todo lo alto: ¡De viaje! La presentadora se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales, pero también personales. Tras un 2023 cargado de trabajo, la comunicadora ha aprovechado el mes de enero para recargar pilas y se ha escapado con sus tres hijos y su marido, Juan del Val a recorrer todos los rincones de uno de los países más bonitos de Europa. Sin embargo, ante la expectación de todos sus seguidores, Nuria ha desvelado que ha vuelto muy enamorada y obsesionada de este lugar.

Nuria Roca en un evento/ Gtres

«He vuelto obsesionada con Italia… Quiero ver museos todo el rato, llevar un guía pegado, comer pasta a todas horas, escuchar a Toto Cutugno en bucle, ver todos los documentales de los Medici habidos y por haber… Y volver una y otra vez”, confesaba en sus redes sociales, junto a un emotivo álbum de fotografías en las cuales se puede observar a la presentadora disfrutar de los lugares más bonitos del país italiano. ¿Os pasa lo mismo cuando volvéis de un sitio que os ha encantado?», continuaba diciendo.

Además de las instantáneas en las que se pueden ver los monumentos más emblemáticos de las diferentes ciudades y los cuales han conquistado a la presentadora, también han quedado reflejadas otras actividades. En una de las fotografías se pueden ver a sus hijos disfrutar con su padre de una experiencia de cocina, para la que se han tenido que poner un delantal. Cabe recordar que durante estos últimos meses, han sido muy pocas las veces que la familia al completo ha pasado tiempo juntos, ya que Pau, el hijo mediano de la pareja, está cursando bachillerato en Estados Unidos.

Nuria Roca desvela cómo son sus vacaciones sin Juan del Val

«Esta cosa de las ‘vacaciones familiares’, que nada tiene que ver con otra cosa que la gente pueda especular, me quedo solo o se queda sola y yo me quedo con los hijos… y ya está… Tienes un momento de soltería y que se puede echar de menos cuando estás en pareja», comenzaba diciendo la presentadora en su programa, La Roca. «Para mí, en mis circunstancias, sería, que es lo que yo llamo ‘mis vacaciones familiares’, en una semana no me ocupo de nada, solamente de mi persona. Es decir, los hijos no me pueden llamar, mi pareja no me puede llamar…», continuaba diciendo, sobre estas atípicas vacaciones “familiares”.

Nuria Roca y Juan del Val/ Gtres

El motivo por el cual Nuria Roca echó a Juan del Val de su casa

Juan del Val y Nuria Roca se han convertido en una de las parejas más consolidadas del mundo televisivo. Llevan juntos desde hace más de 24 años y desde ese momento, la forma en la que llevan su relación siempre ha sido de gran interés para sus seguidores. Hace unas semanas, durante su participación en El Hormiguero, la presentadora confesó que un día le pidió a su marido que se fuera de casa: “No me viene bien que duerma ese día en casa. Ha sonado fatal, pero es que viene mi familia y no cabemos todos. Como él es un poco el añadido, como le sigue llamando mi padre, le hemos dicho que se vaya», confesaba la valenciana en directo.