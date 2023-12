Juan del Val se encuentra inmerso en plena promoción de su nuevo libro, al que ha titulado como Bocabesada. Motivo por el que acudió el pasado domingo, 17 de diciembre, a La Roca (La Sexta), donde precisamente trabaja de colaborador de forma esporádica para ser entrevistado por su mujer, Nuria Roca. Nada más aparecer en el plató, el escritor fue recibido de una manera muy especial. La presentadora dejó a un lado los dos besos protocolarios para darle uno solo en los labios. Un cariñoso gesto que marcó el inicio de una entrevista de lo más comentada y divertida.

Juan del Val, entrevistado / La Sexta

Una vez hechas las presentaciones, Juan del Val presentó este nuevo reto literario que tiene como protagonista a Martín, que es un escritor y colaborador de televisión que decide dejar todo atrás vía WhatsApp, marchándose a vivir a Nueva York, Estados Unidos.

Fue entonces cuando, los periodistas no dudaron en preguntarle al autor del escrito si este personaje está inspirado en él. «Evidentemente, de manera premeditada y perversa se ha construido un personaje que tiene algunos paralelismos. Él es un escritor que le va bien, cuya última novela se va a llevar al audiovisual, que es colaborador en un programa nocturno de bastante éxito. Atas cabos y ahí he dibujado una especie de otro yo», reconoció Del Val. Sin embargo, Juan aseguró que no tiene tanto en común con el citado personaje. «A la hora de vivir la escritura, sí que es igual a mí. Pero me parece que él es un tipo infinitamente más egoísta que yo», explicó.

Nuria Roca y Juan del Val en ‘La Roca’ / La Sexta

La confesión de Juan del Val

La conversación continuó y, entre confesiones literarias, Berni Barrachina subió el tono de la entrevista, con una pregunta sobre la vida sexual del escritor. «¿Has escrito alguna escena de sexo inspirándote en momentos íntimos tuyos con Nuria?», le preguntó. Ante esta cuestión, Juan del Val hizo gala de su habitual naturalidad y respondió con un: «Hombre, evidentemente, sí». Seguidamente, Nuria Roca, quiso saber más acerca de este tema y matizó la cuestión. «Para mí la pregunta es: ‘¿Has escrito alguna escena de sexo inspirándote en momentos donde yo no estaba?’», le preguntó. Tras añadió que: «O sea, ¿dónde te documentas, Juan?».

Juan del Val y Nuria Roca en una imagen de archivo / Gtres

Lejos de evitar responder y cohibirse, Juan del Val despejó todas las incógnitas tras la duda en clave de humor que le lanzó su esposa, entre risas. «A ver… yo me documento de lo que vivo y lo que sí que te digo es que sí, respecto a tu pregunta, hay una en concreta que, efectivamente, está muy inspirada en algo con Nuria», aseguró el entrevistado. «¿Algo que pasa en Nueva York?», quiso saber Barrachina, a lo que el escritor respondió con un simple «sí».