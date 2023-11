Juan del Val carga contra Irene Montero: «Ha hecho mucho daño al feminismo»

La salida del Gobierno de Irene Montero está dando mucho de qué hablar, posicionándose como uno de los temas más comunes de las mesas de debates realizadas esta semana. Sin ir más lejos, la pasada noche, El Hormiguero repasaba, junto a sus colaboradores, el nuevo Gobierno de la recién instaurada legislatura y, como era de esperar, uno de los temas comentados fue la ausencia de los miembros del partido de Unidas Podemos en el congreso. La despedida de la ex ministra de Igualdad en el traspaso de carteras ha sido polémica cuanto menos y, al mismo tiempo que muchos aplauden tanto su supuesto mensaje dirigido a Pedro Sánchez a través del estilismo como su último discurso, otros catalogan la actitud de «no adecuada».

«A mi me surgen dos preguntas. ¿Por qué si es tan nefasto no votaron en contra de su investidura? Si Sánchez es una persona tan odiosa, votas en contra. Por otro lado, me sorprende muchísimo que siendo un partido que llegó a la política diciendo que era para cambiar la vida de los ciudadanos y no los cargos, ahora les preocupa tanto sus sillones», comenzaba a arremeter Cristina Pardo en el comienzo del debate.

Secundando la opinión de su compañera, Juan del Val decidía alzar la voz sobre el asunto, siendo aún más crítico que la anterior con Irene Montero: «A mí me parece bastante coherente la manera de irse con la manera que ha tenido de estar porque ha sido permanentemente soberbia», señalaba. Continuaba su discurso alegando que los servicios prestados por la política «han hecho mucho daño al feminismo», posicionándose completamente en contra de los actos realizados por la madrileña durante la anterior legislatura.

«Ha tenido algún aspecto bueno como el permiso de paternidad, pero también el verdadero desastre que ha sido la ley del ‘solo sí es sí’. Ha sido coherente en la despedida con su gestión, soberbia por encima de cualquier otra cosa», reiteraba. Las palabras del escritor tenían una reacción directa en Nuria Roca, su mujer, quien quiso mostrarse a favor de la sinceridad que mostró en ese momento Irene Montero: «Podría haber sido políticamente correcta y haberse despedido con buenas palabras, pero ella, en realidad, está siendo coherente con lo que está pensando en ese momento».

Las otras veces que Juan del Val ha criticado a Irene Montero

No es la primera vez que Juan del Val muestra su descontento hacia Irene Montero. Y es que cabe recordar que el pasado mes de marzo, el tertuliano de El Hormiguero calificó la manifestación del 8M como un «auténtico fracaso», al mismo tiempo que señaló a Irene Moreno como la responsable de dicho resultado: «Ha convertido el feminismo en un movimiento antipático, inquisitorial y que señala a la gente», manifestaba, añadiendo que no concebía acercar posturas con el feminismo que promulgaba la actual ex ministra de Igualdad.

Juan del Val en ‘El Hormiguero’ / Gtres

En el mes de junio, tras los resultados de las elecciones autonómicas, Juan del Val también aprovechó su presencia en la pequeña pantalla para apuntillar la falta de «autocrítica» que había mostrado el partido de Unidas Podemos tras su derrota. El motivo por el que el partido había obtenido este bajo resultado estaba hilado, por el colaborador, con la ley ‘solo sí es sí’: «La soberbia es la que ha presidido todo el mandato de Irene Montero», comentaba.