Desde que sellaran su amor el pasado mes de julio en El Rincón, el palacio construido en el siglo XIX por el primer duque de Santoña, y que desde hace más de una década pertenece a la familia Falcó, ante la atenta mirada de más de 400 invitados; Tamara Falcó e Íñigo Onieva han blindado su historia a ojos de la prensa. Lo que no les exhime, no obstante, de protagonizar igualmente titulares en la crónica social, ya sean o no favorables para con su relación. Y los últimos, de hecho, no lo son.

Fue hace escasamente una semana cuando el matrimonio se convirtió en noticia por la que podría haber sido su última gran bronca en público. Según contó, en primicia, Pedro Jota, en En todas las salsas, el videopodcast presentado por Iban García para Mtmad, Tamara Falcó e Íñigo Onieva protagonizaron una monumental pelea en el interior de un conocido restaurante del centro de Madrid, recientemente. El colaborador explicó todo lo sucedido y desveló, asimismo, cuál fue el desenlace de tal desencuentro. «Me cuentan que supuestamente Tamara Falcó e Íñigo Onieva tuvieron una discusión en un restaurante del centro de Madrid, en la calle Jorge Juan, hace unos días. Él fue el primero en salir en un taxi y ella se quedó y luego salió del restaurante acompañada de dos amigas», dijo.

Íñigo Onieva por las calles de Madrid / Gtres

Desde entonces, poco o nada se había sabido de la pareja más allá del viaje de Onieva, con un grupo de amigos y sin la marquesa de Griñón, a Baqueira Beret, que ponía sobre la mesa, más aún, los rumores acerca de una posible crisis entre los recién casados; y de la ausencia de interacción entre ambos en sus respectivas redes sociales. Hasta hoy. Íñigo Onieva ha reaparecido ante la prensa este jueves para desmentir cualquier especulación, a malas, que tenga que ver con su relación con la hija de Isabel Preysler. «Estamos magníficamente, muchísimas gracias», ha asegurado el empresario esquivo a la vez que tajante, y visiblemente molesto con las preguntas de los periodistas.

El desementido de Íñigo Onieva, llega, sea como fuere, en que se espera que Tamara Falcó reaparezca en El Hormiguero, como cada jueves, y desvele, quizás, qué es lo que ha pasado realmente entre ella y su marido ante Pablo Motos, presentador del formato, y el resto de tertulianos del programa: Juan del Val, Núria Roca y Cristina Pardo.

Isabel Preysler desmiente la crisis de su hija e Íñigo

Aunque Isabel Preysler suele ser muy discreta con estos asuntos, en esta ocasión, sí ha considerado oportuno pronunciarse al respecto de los rumores de crisis que acechan a su hija y su esposo. Isabel, que acudió a la reinauguración del centro de belleza de Maribel Yébenes, en Madrid, este miércoles, se mostró muy tajante sobre la supuesta pelea entre Tamara e Íñigo: «Yo no he visto ninguna discusión. Están divinamente», aseguró.

Isabel Preysler en un evento en Madrid / Gtres

En el evento, Isabel Preysler también se pronunció sobre el embarazo de Ana Boyer, que está esperando su tercer hijo en común con Fernando Verdasco. «Le ha sentado muy bien, La veo estupendamente», dijo.