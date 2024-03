Álvaro de Luna vs. Laura Escanes: así ha afrontado cada uno su ruptura

Shakira abrió la veda y Álvaro de Luna sigue aprovechando el tirón. El cantante ha vuelto a cargar contra su ex pareja, Laura Escanes, en su última canción, Desconocidos. Siguiendo con la misma tónica que Suerte, el single que publicó el pasado mes de enero dedicado exclusivamente a la influencer, el sevillano ha sentenciado de nuevo a la catalana con sus letras en el nuevo tema, para el que ha contado con la colaboración de Asan, el artista argentino que saltó a la palestra internacional hace unos meses gracias a la grabación de una sesión junto a Bizarrap.

«Por encontrarme contigo me perdí en el camino», «si te cruzo, voy a hacer que ni te conocí», «ya no extraño tu mirada», «no podía darle un papel tan importante a tan mala actriz» o «y yo que pensaba que era la correcta, o estoy puesto para ti ni para tus indirectas, con gafas de sol, huyendo de la prensa, yo sigo a lo mío, no estoy para esa mierda», son algunos de los versos del último lanzamiento de Álvaro de Luna. Unos, a los que Laura ha respondido haciendo gala de su gusto musical, y no precisamente por Álvaro.

Laura Escanes ha compartido, hace escasas horas, a través de su perfil de Instagram -donde reúne a más de un millón de seguidores-, el siguiente fragmento de la canción Karma de Taylor Swift perteneciente a su décimo álbum de estudio, Midnights; que fue escrita y producida por Swift, Jack Antonoff, Sounwave, Keanu Beats y Jahaan Sweet: «Porque el karma es mi novio, el karma es un Dios, el karma es la brisa en mi cabello el fin de semana. El karma es un pensamiento relajante ¿No te da envidia que para ti no lo sea?».

El camino por separado de Laura Escanes y Álvaro de Luna

Fue el pasado mes de octubre cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna tras poco más de un año de relación, y lo cierto es que, desde entonces y al margen de las indirectas en la red de ambos, los pasos de ambos han sido muy distintos. Mientras que Álvaro de Luna se ha refugiado en su trabajo como cantautor y en sus canciones, Laura lo ha hecho en su faceta como creadora de contenido y presentadora de televisión en TV3, el canal de televisión español de cobertura autonómica que emite en Cataluña; y en su papel como madre de su hija en común con Risto Mejide.

Ha sido esta misma semana, de hecho, que Laura Escanes ha confirmado que en los próximos meses se prondra al frente de la segunda entrega de La Travessa, el reality de aventuras catalán donde ocho parejas de concursantes tienen que recorrer los Pirineos a pie y someterse a pruebas de «infarto». En lo sentimental, por el momento, ninguno de los dos parece haber encontrado de nuevo el amor, aunque bien es cierto que a la catalana se la ha relacionado con su profesor de surf, Ramon Casanova.