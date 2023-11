Lo que cobra Laura Escanes por su podcast en Podimo y por su nuevo programa en TV3

Hoy en día, hablar de Laura Escanes obliga a situarla en el podio de influencers españoles, y esto es así por méritos propios. A sus 27 años, hace algo más de una década que se abrió su cuenta en Instagram sin ni tan siquiera imaginar que diez años después sería una de sus reinas. Casi 2 millones de personas siguen su contenido cada día. No es baladí. Esto se ha traducido en reconocimiento y ya se sabe que -habitualmente- fama lleva a bonanza. Por lo tanto, planteamos una pregunta: ¿cuánto dinero tiene la catalana? Trataremos de darle respuesta.

Nacida en Barcelona el 13 de abril de 1996, no todos saben que Escanes comenzó a estudiar periodismo en 2015, pero que decidió aparcarlo porque no podía compaginarlo con su faceta como modelo. No en vano, llegó a desfilar para Custo en la Ciudad Condal y también en Nueva York. Pero su catapulta hacia la fama fue paralela al estallido de su relación sentimental con el controvertido Risto Mejide, allá por 2019. Juntos se convirtieron en una pareja de éxito y muy seguida.

Si hubo una ganadora de esa caducada relación sentimental, que acabó en divorcio y con una hija en común, esa fue Laura Escanes. Desde que rompió con el publicista se ha destacado como una creadora de contenido de élite. Su rostro ha sido demandado por marcas, productoras de televisión y demás. Además, para la crónica social siguió siendo un personaje al que seguir de cerca con la eclosión de un nuevo romance, con Álvaro de Luna como protagonista, pero con el mismo final que el que tuvo con Risto.

¿Cuánto cobra Laura Escanes?

Puestos a medir los beneficios que a Laura le ha reportado ser un personaje mediático y tremendamente influyente, es conveniente desgranarlo en diferentes ramas. Hace justo un año que estrenó su primer podcast. La primera invitada fue una colega de profesión como Paula Gonu. El nombre escogido fue Entre el cielo y las nubes, un paradigma de diván en el que hablar con celebridades de una manera desenfadada y generando un clima de confianza. Por allí ya han pasado famosas de la talla de Pilar Rubio, Lola Índigo, Jessica Goicoechea o Willy Bárcenas.

Este digital ha podido acceder a los términos de la negociación entre Podimo y Laura Escanes. Según nos cuenta una fuente muy cercana a la plataforma, la influencer cerró una primera entrega de 10 episodios a razón de «no menos de 200.000 euros».

Una cifra nada desdeñable pero que no es de las más altas que se ha pagado por hacer un podcast. Debido a su éxito, ambas partes decidieron llevar a cabo una segunda tanda. Sin embargo, sorprende conocer que cuando tenía el espacio de tertulia junto a Risto, Laura facturaba una cantidad más alta.

Su sueldo en TV3

Después de hacer una incursión televisiva en El Desafío, por la que ganó 6.000 euros que fueron donados a una protectora de animales, le llegó una oportunidad irrechazable. Laura Escanes aceptó la propuesta de TV3 para convertirse en presentadora de la televisión autonómica catalana. Su labor es la de presentar La travessa, un reality de supervivencia por el pirineo catalán.

Hablando con expertos en televisión de Cataluña nos cuentan algo cuando menos curioso: «A Laura le cambia el carácter cuando habla en catalán, es más divertida». En cuanto a la parcela económica, Look ha podido saber que se trata de un programa con un presupuesto muy bajo (unos 700.000 euros), la mitad que las grandes producciones de la cadena catalana.

El caché de Laura Escanes para este proyecto está entre 45.000 y 50.000 euros, según refleja el portal de transparencia de TV3 y ha podido confirmar este medio con personas próximas a la producción del formato. A ella no le importó demasiado dar por buenas estas condiciones porque «tenía muchas ganas de presentar un programa en la televisión autonómica catalana para hacerse un nombre allí», tal y como nos dicen.

Las redes y empresas de Escanes

Su cuenta bancaria se complementa también de los ingresos provenientes de las redes sociales. Ella misma confesó hace algunos meses que por post fijo en Instagram (feed) con una marca pagado se embolsaba unos 5.000 euros. Con el deseo de poner más luz a esta facturación, hemos querido hablar con Marc Florensa, social media manager experto en redes para que nos explique cómo se contrata a los influencers.

Laura Escanes en una premiere / Gtres

«No se paga por un post. Normalmente, las marcas hacen campaña global con celebrities, que incluyen posts, stories, ir a un evento… fuera de lo que es el post puede cobrar igual 40.000 por otra cosa. De hecho, normalmente, las influencers ganan más dinero con trabajos no vinculados a redes sociales».

Además, si algo claro tiene Laura Escanes es que el impacto en redes es efímero. Hoy eres famoso y mañana no. Hoy te aman y mañana te odian. Quizá por ello tomó la decisión de invertir en empresas. La catalana se lanzó de lleno al mundo empresarial hace algunos años.

Su primer contacto con la empresa fue con Risto Mejide. Lo hizo en la compañía Tuyyoque Studio SL. Esta era la empresa que compartía con su exmarido y de cuyo organigrama siguen formando parte. Es decir, siguen vinculados a la sociedad tanto en cuanto aparecen como apoderados de la misma. Sus últimos resultados (2022) son muy positivos ya que registró un patrimonio de 1.232.036,95 euros y unas ganancias de 149.464 euros.

Constituida el 17 de mayo de 2011, es una microempresa que en principio era solo de presentador bajo la razón social Downloading Name SL. Lo primero que hizo Laura fue registrar a través de la sociedad su marca personal, Lauraescanes. Aunque el control siempre estuvo a cargo de Before Share SL, empresa matriz del publicista y su socio, Marc Ros, el cual tiene el 100% de las acciones.

Laura Escanes

Su faceta como empresaria se complementó este mismo año cuando Laura Escanes fundó La Tita Comunicación SL, que dio de alta el pasado 13 de enero con un capital inicial de 3.000 euros (el mínimo exigido) y con la que gestiona diferentes negocios. Uno de lo más boyantes es Blondie, el salón de belleza que abrió en Madrid de la mano de Goa Organics y que se ha convertido en referencia capilar para mujeres rubias y punto de encuentro para famosos. En los próximos meses se conocerá cómo le ha ido su primer ejercicio económico.