La mediática historia de amor de Laura Escanes y Álvaro de Luna con fecha de caducidad

Laura Escanes y Álvaro de Luna han sido una de las parejas más consolidadas de la crónica social. Comenzaron su relación en otoño de 2022, pero la creadora de contenido acababa de separarse de Risto Mejide y no quería convertirse en noticia por un asunto relacionado con su vida sentimental. Después de muchas semanas de rumores, Laura dio un paso adelante y reconoció que había vuelto a enamorarse. Según sus palabras, lo más importante es que Álvaro había encajado a la perfección con su hija Roma. Todo parecía ir bien y nada hacía presagiar que este romance tenía fecha de caducidad.

La historia de amor de Laura Escanes y Álvaro de Luna ha sido muy mediática, por eso los secretos de la misma no han tardado en ver la luz. La influencer ha reaparecido públicamente para promocionar un programa que presentará en la plataforma catalana 3Cat. Asegura que guarda un buen recuerdo del cantante porque ha decidido quedarse con los momentos buenos, aunque cada vez son más los que aseguran que está escondiendo algo. Teóricamente el amor no se ha acabado por ningún motivo extraño. El problema es que ha salido a la luz una información que sitúa a Álvaro en el punto de mira.

Laura Escanes posando en un evento / GTRES

El artista siempre ha sido muy discreto con su vida privada. A sus 29 años, no ha protagonizado ningún revuelo. Sin embargo, los seguidores de Laura le acusan de haber sacado partido de su última relación sentimental. Álvaro de Luna le dedicó una canción a Escanes y durante uno de sus conciertos le animó a que subiese con él al escenario. En un primer momento muchos aplaudieron esta escena, pero ahora la están poniendo en duda.

Laura Escanes ha exprimido al máximo su historia con el cantante

Desde que se enamoró de Risto Mejide en 2015, Laura Escanes ha ganado una gran notoriedad pública y conoce perfectamente cómo funcionan los medios de comunicación. Por eso era consciente de que todos le iban a preguntar por su ruptura sentimental durante el evento que había organizado para presentar La Travessa, el reality de aventuras que estará capitaneado por ella. Esa es la razón por la que emitió un comunicado antes del evento. De esta forma dejó claro que había disfrutado al máximo de su historia de amor y que no tenía nada que reprocharle a Álvaro.

Laura Escanes posando antes de una gala / GTRES

«Ayer era un día importante y no quería que se manchara por nada del mundo», escribió en sus redes. Y después añadió: «Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo». Sin embargo, estas palabras no han sido suficiente y algunos colaboradores de Telecinco no han dudado en señalar a Álvaro de Luna.

Álvaro de Luna, señalado por una colaboradora de Telecinco

A pesar de que Álvaro de Luna lleva mucho tiempo encima de los escenarios, es un gran desconocido para parte del público. Siempre ha intentado refugiarse de la prensa y mantiene su vida privada al margen de los focos, por eso hay tantas dudas sobre él. Dudas que la colaboradora Amor Romeira, conocida por haber participado en Gran Hermano, ha puesto encima de la mesa en Fiesta, programa presentado por Emma García en Telecinco.

Álvaro de Luna posando en una gala / GTRES

«Se dicen muchas cosas. A mí me llegó mucha información, que la relación ya se había medio roto en agosto, se dieron otra oportunidad para seguir intentando retomar esta relación y que funcionara, pero en ese proceso de intentarlo, la información que me llegó a mí es que en un viaje a Bolonia Álvaro de Luna estuvo muy cariñoso con otra chica y esta información me consta que Laura Escanes también la tiene», desvela la canaria.

Según la información anterior, Laura y Álvaro se dieron cuenta de que su amor tenía un límite, pero decidieron luchar. Finalmente, se dieron cuenta de que era imposible retrasar más la fecha de caducidad.