Álvaro de Luna sorprende al subir a Laura Escanes al escenario, y el vídeo se hace viral

Álvaro de Luna y Laura Escanes protagonizaron una de las escenas más románticas de este fin de semana. El artista sevillano actuaba en el Zevra Festival en la playa de Cullera, y antes de interpretar Todo Contigo, quiso que la influencer saliera al escenario, pues se trata de una canción que le compuso a ella en los inicios de su relación.

Visiblemente emocionada, Laura Escanes salió al escenario, siendo incapaz de aguantar las lágrimas mientras su pareja le cantaba la canción que le había compuesto frente a miles de personas, que coreaban la letra a pleno pulmón.

La pareja protagonizó un emotivo momento, que como era de esperar, no tardó en volverse viral en las redes sociales. El propio Álvaro de Luna también quiso compartir el vídeo en su cuenta de Instagram, acompañándolo de un sincero texto dedicado a su novia.

A pesar de que el artista sevillano es muy discreto con su vida privada, y no suele utilizar sus redes sociales para mostrar algo que no sea profesional, en esta ocasión hizo una excepción para dedicarle un emotivo texto a Laura Escanes, junto al vídeo de su actuación.

«De las cosas más bonitas que me han pasado en estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón», ha comenzado diciendo Álvaro de Luna.

«Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que si sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato», continúa.

«Eres de esas. Esas personas en las que me quiero mirar todo el rato porque eres el reflejo de que el mundo merece la pena todo el rato. Estoy muy orgulloso de la persona que eres y de lo que proyectas. Quiérete porque si no lo haces serás la única que no vea lo increíble que eres. Gracias por quererme bien y enseñarme el amor desde el otro prisma», finaliza el emotivo texto del artista.