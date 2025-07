Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado miércoles 30 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 222 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, después del preocupante desmayo, una comadrona ha decidido visitar a Adriana. Como no podía ser de otra manera, y al ser consciente de la gravedad de la situación, no ha dudado un solo segundo en dar una serie de recomendaciones a la joven para su embarazo. Y todo con la firme intención de que no se repita lo sucedido.

Al fin y al cabo, las consecuencias podrían ser fatales. Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta serie diaria han podido ver cómo José Luis ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para cruzar todos y cada uno de los límites. ¿De qué forma? Contratando a un matón con la firme intención de asustar a Luisa. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. En cuanto a Rafael, observamos cómo está cada vez más harto de los constantes chantajes de Úrsula. Tanto es así que no ha dudado un solo segundo en retarla a hacer algo que, a priori, ve imposible. ¿En qué consiste, exactamente? En contar toda la verdad sobre él y Adriana. De ser así, no es ningún secreto que estaríamos ante uno de los grandes puntos de inflexión de esta temporada. ¡Y no es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 223 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 31 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Adriana ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse con Rafael. De esta forma, ha querido compartir con él su teoría sobre el verdadero motivo por el que Julio no les ayuda con Úrsula.

Algo que, sin duda, podría marcar un antes y un después. En cuanto a Alejo, nada más enterarse de que Luisa ha sido atacada, acude a toda prisa a la Casa Grande. Y lo hace con la firme intención de proteger a su amada a como dé lugar. Es más que evidente que el pensamiento de perderla para siempre le hace ser capaz de cualquier locura.

Aunque eso le cueste tener un impresionante enfrentamiento con su padre. Lo cierto es que no le importa en absoluto, puesto que, en estos momentos, lo único que le importa es que Luisa esté a salvo. Y no va a parar hasta conseguir su objetivo. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.