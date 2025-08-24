De Larrea, el faro que iluminará a España en el Eurobasket

La maldición de España con las lesiones no sólo es flor de un día. De un tiempo a esta parte, parece como si los problemas físicos hubieran sometido a una criba a los bases que opositaban a dirigir el juego de la selección española en el Eurobasket que arranca el próximo miércoles. Ricky Rubio, Carlos Alocén, y en última instancia Lorenzo Brown y Alberto Díaz. Cuatro bajas que han dejado a un jugador de 19 años a las puertas de la titularidad en su primer torneo oficial con la absoluta. Se llama Sergio de Larrea y el pasado sábado ya dejó claro que está dispuesto a convertirse en el faro que alumbre al equipo hispano.

El base del Valencia Basket entró como tercera opción para el 1 tras Lorenzo Brown y Albeto Díaz, pero las bajas de los dos veteranos le cargaron con la responsabilidad de dirigir, nada menos, que a la vigente campeona de Europa. Hubo que buscarle un acompañante, otro rookie de su misma edad, Mario Saint-Supéry, pero tras los seis amistosos de preparación ha dejado claro que será De Larrea el director de España en el Eurobasket.

Fruto de la presión con la que cargará a sus espaldas, De Larrea dejó algunas dudas en los primeros partidos de la gira, con varias pérdidas y errores incomprensibles. Pero el vallisoletano se recompuso con fiereza y si ya fue de nota su actuación ante Alemania en el Movistar Arena de Madrid, su segundo duelo contra los germanos fue de sobresaliente, claramente el mejor de España.

Sergio Scariolo le ha entregado toda su confianza, aunque no esconde que además de Saint-Supéry rotará con Darío Brizuela, dando el del Barcelona un paso atrás del 2 al 1 para aportar veteranía. Pero nada de eso quita que De Larrea se ha ganado un aval para ser el base titular de España en el Eurobasket. Y lo mejor es que con 19 años su partido frente a Alemania sólo es el comienzo.

De Larrea, sostén contra Alemania

De Larrea encestó 4 triples, batiendo su marca personal en un sólo encuentro, y con sus 14 puntos sostuvo a España en Colonia contra la campeona del mundo hasta el arrebato de los últimos minutos en el que entre Franz Wagner y Dennis Schröder sentenciaron a la selección. También repartió 2 asistencias y empezó a corregir esos errores que le dejaron señalado especialmente en las dos citas anteriores ante Francia.

A su corta edad, De Larrea ha jugado 32 partidos con el Valencia Basket en ACB esta temporada, promediando 5,3 puntos y 2,1 asistencias y 2 rebotes. Unos números que unidos a su juventud, a las buenas sensaciones en las ventanas FIBA y a su faceta de base diferencial (1,98 metros de altura) le dieron la recompensa de la recompensa de Scariolo. Entró en la concentración para el Eurobasket fuera de las quinielas de los descartes e irá al torneo como un jugador indiscutible por su rendimiento y las lesiones de Brown y Díaz.

Ahora le queda lo más difícil: defender a su manera una de las posiciones más doradas de España en el último siglo por la que pasaron, y ganaron, leyendas como José Manuel Calderón, Ricky Rubio, Sergio Rodríguez o Sergio Llull. Su madurez al hablar también tranquiliza a las masas, que ven en De Larrea al próximo base generacional de la selección española.

«Hemos demostrado ser España»

«Me quedo con lo positivo. Ha habido momentos que hemos demostrado ser España, que a nivel colectivo nos vamos entendiendo. Hemos estado ahí todo el partido. Es un partido de preparación, al igual que Francia y República Checa, nos valen para saber en qué tenemos que mejorar, en qué seguir trabajando», afirmó.

«No hay que darles muchas más vueltas. Llegar lo mejor posible al primer partido contra Georgia», palabra de Larry, un rookie que ya se ha empapado completamente del ADN de La Familia en menos de un mes de concentración. Lo siguiente, su debut en un gran torneo ante Georgia el jueves a las 14:00 horas en Limasol (Chipre).