Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado martes 29 de julio, los espectadores de esta ficción diaria pudieron disfrutar del capítulo 221 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera, han sido testigos de cómo, en el momento más inesperado, Pedrito acaba encontrando a Adriana inconsciente tras haber sufrido un preocupante desmayo. Como es de esperar, no solamente sienten miedo por lo que le haya podido ocurrir a la joven, sino que también sienten ese mismo temor por el bebé que está esperando. Es más que evidente que, de confirmarse los peores presagios, estaríamos ante un durísimo golpe para Adriana.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta sorprendente y exitosa serie que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo, después de todo, Bernardo ha dado el importantísimo paso de reunirse con José Luis. Algo que podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos, puesto que podría suponer, finalmente, la paz entre las dos casas. Por si fuera poco, hemos visto cómo Amanda, la madre de Leonardo, no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para instalarse por sorpresa en Valle Salvaje. Pero no todo queda ahí, puesto que se le ha brindado la oportunidad que tantísimo esperaba, como era la de conocer en primera persona a quien más esperaba ver. Sin ningún tipo de duda, podríamos estar ante uno de los grandes puntos de inflexión en lo que va de temporada.

¿Qué sucede en el episodio 222 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 30 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo una comadrona decide visitar a Adriana. Tras revisarla, no duda en compartir con ella una serie de recomendaciones para su embarazo. Por fortuna, el preocupante desmayo sólo ha quedado en un susto.

Por si fuera poco, veremos cómo José Luis no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para cruzar todos los límites. Y todo porque se muestra decidido a contratar a un matón con la firme intención de asustar a Luisa. ¡Todo ello sin tan siquiera pensar en las posibles consecuencias!

En cuanto a Rafael, se muestra profundamente harto de los constantes chantajes por parte de Úrsula. Así pues, no tarda en retarla a algo verdaderamente imposible, como es contar toda la verdad sobre él y Adriana. ¿Cuál será su respuesta? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.