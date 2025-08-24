Los mejores campos de golf en Madrid para jugar y disfrutar del deporte

El golf, como otros deportes asociados a la vida social y al aire libre, ha encontrado en Madrid un terreno fértil. No hablamos solo de un pasatiempo elitista: cada vez más jugadores —residentes y visitantes— se animan a descubrirlo como una forma de combinar ocio, naturaleza y deporte. La región ofrece una colección de campos de golf que sorprenden tanto por su diseño como por la historia que encierran y la calidad de sus instalaciones.

A continuación, repasamos algunos de los mejores campos de golf de Madrid, ideales para quienes buscan perfeccionar el swing o, sencillamente, disfrutar de una jornada deportiva en un entorno privilegiado.

Real Club de la Puerta de Hierro

Fundado en 1895, el Real Club de la Puerta de Hierro es uno de los clubes con más solera de España. Dos recorridos de 18 hoyos, un entorno cuidado hasta el mínimo detalle y un acceso restringido solo a socios. Su carácter exclusivo lo ha convertido en referencia histórica del golf nacional.

Club de Campo Villa de Madrid

En pleno corazón de la capital —Club de Campo Villa de Madrid— este club multiplica opciones: hípica, tenis, natación… y, por supuesto, golf. El campo de 18 hoyos, obra de Javier Arana, vio la luz en 1956 y desde entonces ha sido sede de torneos internacionales, incluido el Open de España. Un privilegio a pocos minutos del centro urbano.

Golf Santander

Ubicado en Boadilla del Monte, el Golf Santander se encuentra este recorrido moderno de 18 hoyos diseñado por Seve Ballesteros. Exigente, técnico y rodeado de un entorno natural muy cuidado. Sus instalaciones, con academia y centro de alto rendimiento, atraen tanto a profesionales como a jugadores en formación.

Centro Nacional de Golf

Sede de la Real Federación Española de Golf, el Centro Nacional de Golf está en Las Tablas y es probablemente el campo más accesible de todos. Su objetivo es claro: abrir el golf a todo tipo de públicos. Un recorrido de 18 hoyos, amplias zonas de prácticas, academia infantil y precios ajustados lo convierten en la puerta de entrada ideal para principiantes.

Golf La Moraleja

En Alcobendas, La Moraleja presume de algo único en España: cuatro recorridos de 18 hoyos, todos diseñados por Jack Nicklaus. Un auténtico parque temático del golf que ha acogido grandes competiciones internacionales. Además, su oferta social y gastronómica complementa la experiencia deportiva.

Golf con vistas al Monasterio de El Escorial

El Real Club de Golf La Herrería es, quizá, el más pintoresco. Situado junto al Monasterio de El Escorial, ofrece un recorrido de 18 hoyos inaugurado en 1966. Robles, encinas y fresnos acompañan al jugador en un trazado que alterna hoyos técnicos con otros más relajados. Las vistas, como sacadas de un cuento, al conjunto monumental y a la Sierra de Guadarrama hacen del lugar una experiencia difícil de olvidar.

Una oferta diversa y de calidad

Madrid ha sabido convertir el golf en un atractivo de primer orden. Clubes históricos de golf y exclusivos e instalaciones modernas y abiertas a todos, Madrid se ha consolidado como destino clave para los amantes de este deporte.

