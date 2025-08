Aventurico, el paraíso madrileño del ocio interactivo familiar

Para aquellos que buscan actividades en familia o con amigos que fusionen aventura, diversión y mucho ingenio, Aventurico es una alternativa perfecta. Este centro recreativo de Madrid, con ubicaciones en los sectores de Ventas y Prosperidad, brinda una extensa gama de actividades pensadas para todas las edades.

En Aventurico Ventas, las salas de escape temáticas llevan a los participantes a universos mágicos como el País de las Maravillas, una jungla inspirada en Jumanji, una academia de magia o un misterioso circo mágico. Estas vivencias están diseñadas para niños a partir de los 6 años, pero también representan un reto motivador para adolescentes y personas adultas. Algunas salas ofrecen la posibilidad de modificar el grado de dificultad para asegurar que todos los equipos puedan gozar del juego.

Además, este espacio ofrece gincanas como “Misión Elfo Mágico”, pensada para los más pequeños, o “Súper Espías”, una prueba de ingenio y habilidad para mayores de 8 años. Ambas opciones son ideales para celebraciones infantiles, con posibilidad de combinar la actividad con una merienda en sus instalaciones.

En la sede de Prosperidad, la acción toma una forma aún más tecnológica con propuestas como “Among Us VR”, que traslada a los jugadores al universo del popular videojuego en una inmersiva experiencia de realidad virtual. También destacan juegos físicos como “Pulse Up: El Suelo es Lava”, un reto de equilibrio y coordinación con hasta cinco niveles de dificultad, o su versión para niños de 5 a 9 años.

Completan la oferta experiencias interactivas como “Sabotage: Among Us en Vivo” o “Escondite en la Oscuridad”, una adaptación del clásico juego infantil con efectos de luz, sonido y un circuito a oscuras que pondrá a prueba los sentidos.

Aventurico se posiciona así como un referente del ocio activo e inteligente para familias, grupos escolares y cumpleaños infantiles. Todas sus actividades están diseñadas con seguridad, dinamismo y creatividad, convirtiéndolo en un destino ideal para liberar energía, reforzar el trabajo en equipo y, sobre todo, divertirse a lo grande.

Direcciones

Calle de Alejandro González, 3 (Ventas)

Calle de Santa Hortensia, 20 (Prosperidad)

Precio