Coldplay habla por primera vez de la «debacle» de la ‘Kiss Cam’

Ha pasado más de un mes desde que la Kiss Cam de un conciertos de Coldplay le jugó una mala pasada a dos trabajadores de la empresa Astronomer. Fue el pasado 16 de julio de 2025 cuando la indiscreta cámara les cazó en pleno abrazo romántico, algo que hizo descubrir ante todo el planeta que el CEO de la empresa estaba siendo infiel a su mujer. Chris Martin ha tardado más de un mes en volver a hablar de este asunto que les ha salpicado de lleno y en el que incluso su ex pareja se ha metido por medio en una jugada impensable por parte de la citada empresa.

Es habitual en los conciertos de la banda que durante unos minutos una cámara enfoque al público, algo muy habitual en eventos deportivos en Estados Unidos. Generalmente los que salen en las imágenes lo hacen emocionados, pero el pasado 16 de julio hubo dos personas que decidieron separarse después de haber sido pillados en un amoroso abrazo. Martin no dudó en bromear sobre que habían descubierto a unos infieles, algo que más tarde se confirmaría que era cierto.

Además de los memes que inundaron las redes sociales, la polémica siguió aumentando cuando se supo de la renuncia del CEO de la empresa. Por si no fuera suficiente, la actriz Gwyneth Paltrow (ex de Chris Martin) se unió a la fiesta y fue contratada por Astronomer como portavoz en un vídeo en el que intentaban desligarse de lo sucedido y tratar de reconducir su reputación.

Desde entonces, la banda británica ha decidido guardar silencio sobre el incidente, pese a que otros como Oasis, han aprovechado para meterse con ellos. Ha tardado más de un mes, pero el cantante ha decidido hablar de este asunto, algo que hizo durante un concierto en la localidad de Hull, en el Reino Unido.

«Estamos muy felices de estar aquí. Muchos habéis escrito carteles, así que dedicaré un rato para intentar leer algunos. Luego veremos qué pasa», así comenzó. En un momento vio que uno de sus fans le contaba que había estado en el famoso concierto en el que saltó todo. «¡Estuviste en ese concierto en Boston! Bueno, está bien, gracias por venir de nuevo después de esa debacle», así lo ha recordado.

«Llevamos haciendo esto mucho tiempo, y solo recientemente se ha convertido en… sí. Si la vida te da limones hay que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes», así ha bromeado sobre lo sucedido.

Coldplay continuará con su gira por Reino Unido con nueve conciertos en el mítico estadio de Wembley, superando así los sold out (la venta de todas las entradas) de otros artistas como Taylor Swift y Oasis, que no han llegado a tantos conciertos seguidos en este escenario icónico de la música. Allí finalizarán el tour Music of the Spheres, que ha durado tres años seguidos y que ha marcado historia en su carrera.