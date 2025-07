Oasis atiza a Coldplay tras el vídeo viral de los infieles: «No tenemos esa maldita cámara»

Oasis continúa con su gira de conciertos de regreso y, como no podía ser de otra manera, Liam Gallagher ha aprovechado el momento para hablar de la pillada a Andy Byron y Kristin Cabot, los dos infieles descubiertos en pleno concierto de Coldplay. Aunque su gran guerra siempre ha sido con Blur, no ha desaprovechado la ocasión para lanzarle un palito a Coldplay. Ya se sabe que a los hermanos Gallagher no les gusta llevarse bien con la gente, algo que no han sido capaces de hacer ni entre ellos.

Aunque la famosa Kiss Cam tenía como objetivo crear momentos bonitos y románticos, en el caso del CEO de la empresa Astronomer y de su directora de Recursos Humanos, lo conseguido fue muy distinto. Él ha tenido que dimitir de su cargo, mientras la empresa ha dejado claro que se desmarca de este tipo de comportamientos que no comparte. Como no podía ser de otra manera, la red se ha llenado de vídeos imitando el momento y hasta en partidos de béisbol se ha recreado la secuencia, algo que hizo la mascota del equipo Phillies de Philadelphia.

Por suerte, esto no será un problema en la gira de conciertos de Oasis, ya que el grupo no tiene en sus shows este tipo de bromas. En su regreso a los escenarios, que ha comenzado en Heaton Park, en Manchester, Liam no dudó desde el escenario en recrear el momento viral de la semana.

«¿Tenemos algún tortolito en aquí?», preguntó a los asistentes, repitiendo la frase que suele pronunciar Chris Martin en los conciertos de Coldplay cuando llega el momento de la famosa Kiss Cam. «No os preocupéis, no tenemos ninguna de esas malditas cámaras de Coldplay», así tranquilizó el cantante de Oasis a los espectadores el pasado fin de semana.

«No nos importa con quién te estés juntando, o con quién te estás haciendo cosquillas, o con quién te estés metiendo los dedos… No es asunto nuestro», dijo a todo. Después, decidió dedicar la siguiente canción a «todos los tortolitos» que estuvieran entre el público, ya fuesen con sus parejas o sus amantes, algo que no quieren saber los miembros de Oasis.

La rivalidad entre los miembros de Oasis y de Coldplay no es nueva, ya que Liam y Noel no han dudado en decir que los de Chris Martin son aburridos. Además, los Gallagher tenían previsto ser los reyes del estadio de Wembley al llenar durante siete noches: los próximos 25, 26, 30 de julio, 2 y 3 de agosto y el 28 y 29 de septiembre.

Poco después de que Oasis anunciase esta enorme gira, en septiembre de 2024, y de que se agotasen sus entradas en pocas horas, Coldplay decidió contraatacar programando diez noches en el mismo escenario. De esta manera, superan a los hermanos en su regreso a los escenarios, pero también baten el récord de Taylor Swift y Take That, que hasta ahora tenían ese título al llenar durante ocho noches.