El verano del 2025 nos está dejando momentos que serán imposibles de olvidar, de eso no cabe duda. Si hablamos de redes sociales, la plataforma de TikTok nos ha presentado un par de escándalos que no han dejado indiferente a nadie. A nivel nacional, el drama entre Fabiana Sevillano y Sofía Surferss dió mucho de qué hablar. Pues, todo lo que sea acusaciones entre ex amigas por amores del pasado siempre despierta el interés del público. Una situación parecida a la que se vivió en uno de los conciertos de Coldplay. Pues, sin verlo venir, la banda destapó una infidelidad entre dos importantes empresarios estadounidenses.

Todo sucedió en el Gillette Stadium de Massachusetts. De esta manera, entre canción y canción, los artistas británicos dieron paso a su mítica kiss cam, la cámara que entretiene al público durante los descansos. De esta manera, el equipo de cámaras no dudó en enfocar a un hombre y a una mujer que se encontraban románticamente abrazados. Sin embargo, nunca imaginaron lo que se vendría después. Los enamorados, al ver que habían sido pillados y que estaban apareciendo en las cámaras de todo el estadio, intentaron esconderse lo más rápido que pudieron. Una reacción que sorprendió a Chris Martin, vocalista principal de la banda, que quiso bromear al respecto. «Están en un affaire o es que son muy tímidos», dijo.

Como se ha podido saber durante las últimas semanas, el cantante no iba nada mal desencaminado. El vídeo grabado por una fan se subió a redes sociales y poco tardó en hacerse viral. De esta manera, no solo se descubrió la identidad de los implicados, también se supo que estaban casados. Pero, no entre ellos.

De esta manera, Andy Byron, CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, directora de recursos humanos, se vieron en la obligación de renunciar en su empresa debido al gran escándalo que habían provocado. El vídeo cuenta, actualmente, con casi 130 millones de visualizaciones. Una serie de reproducciones que han viralizado por completo la cuenta de su autora, Grace Springer.

La joven de 28 años, residente en Nueva Jersey, logró captar lo que podría considerarse como uno de los dramas del verano. Pero, ¿cuánto ha ganado por la publicación de este vídeo viral? Pues, para sorpresa de todos, la chica ha confesado que no ha recibido ofertas legales ni ha obtenido ganancias por el audiovisual.

Según explican expertos en marketing digital, como David Tomas, CEO de Cyberclick, obtener ganancias en redes sociales no es tan fácil como se cree. En plataformas como TikTok, la monetización requiere cumplir con algunos requisitos. Pues, entre otros aspectos, es necesario ser parte de programas especiales y tener un perfil activo en la creación de contenido.

La autora del vídeo ha explicado que sus ganancias por el vídeo que grabó en el concierto de Coldplay son casi nulas. De hecho, ha publicado un vídeo en su cuenta donde muestra como, dos días después de la publicación, apenas había recibido un dólar. Una revelación que ha pillado a todos por sorpresa y con la que ha querido demostrar que, a pesar de todo, ella no ha salido ganando en este proceso.