¿Quién era Diego Borella, el trabajador de ‘Emily in Paris’ fallecido? Su edad y lo que se sabe

Diego Borella era un auténtico desconocido para el gran público, pero se trataba de un profesional muy reconocido dentro del mundo de las series y el cine. Eso le llevó a formarse en diferentes escuelas en todo el mundo, pasando por Roma, París o Londres. Su último proyecto profesional era trabajar como ayudante de dirección de Emily in Paris, la serie de Netflix que cuenta las aventuras de Emily Cooper en el mundo de la moda. Su muerte se ha producido durante la grabación de los episodios de la quinta temporada, que se estaban grabando en la ciudad de Venecia, donde el guion ha llevado a la protagonista a comenzar una nueva vida lejos de París.

Borella se encontraba en el interior del hotel Danieli, en la ciudad de los canales, cuando en la tarde del pasado jueves 21 de agosto se desmayó repentinamente ante la mirada de sus compañeros de set. Pese a la rapidez de los servicios de emergencia, no pudieron hacer nada por salvar su vida. Los servicios médicos trataron de hacer todo lo posible, pero minutos después declararon su fallecimiento.

Según ha querido aclarar el servicios italiano de emergencias en un comunicado, su ambulancia acudió a la llamada de socorro a las 18:42 h del jueves 21 de agosto. «Los sanitarios del 118 (el número de emergencias en Italia, como el 060 en nuestro país) continuaron durante mucho tiempo con los intentos de reanimación. Al final, todos los esfuerzos resultaron inútiles y, alrededor de las 19:30, se certificó el fallecimiento», aclaran.

Una vez se ha conocido la triste noticia, el concejal de turismo de Venecia, Simone Venturini, ha querido publicar un mensaje para lamentar este trágico suceso que ha conmocionado a la ciudad. En él, ha querido poner en valor el trabajo y el legado que Borella dejó en su lugar de nacimiento, donde también falleció en pleno rodaje.

Aunque no se saben todavía las causas de la muerte, todo apunta a un infarto repentino. Diego Borella tenía 47 años y era, precisamente, veneciano, por lo que este rodaje le permitía continuar en su ciudad, con las ventajas que eso tenía. Aunque el cine y las series eran su actividad principal, también había publicado varios libros de poesía y cuentos infantiles, demostrando su talento para el mundo audiovisual y artístico.

Apenas se conocen datos de su vida privada, ya que se desconoce si tenía pareja o hijos. Mattia Berto, profesional del mundo del cine, ha publicado en redes sociales una bonita despedida a modo de homenaje tras conocer la noticia. «Guardo muy buenos recuerdos de Diego; era un chico guapo, elegante y con mucho estilo», comienza diciendo.

«La última vez que nos vimos fue en una cena en París con su mejor amiga y la mía, a quien llamé el jueves: estaba devastada. Diego tenía un gran sentido del humor, era brillante y tenía mucho talento. Su vida se ha truncado prematuramente, así que no hay muchas palabras. Solo una gran tristeza», lamenta en su texto.