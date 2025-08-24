La triste historia de Juanes: su hermana estuvo 27 años en coma

El cantante Juanes es una de las estrellas más grandes de la música latina, pero ha sabido mantener su vida personal lejos de la prensa del corazón, algo que no todos sus compañeros de profesión han conseguido. Lo que sólo sus más cercanos sabían es que tuvo una hermana, pero que una complicación médica le hizo entrar en coma, una situación que se alargó durante 27 largos años que han dejado una huella tanto en él, como en su familia.

El artista ha pasado por un conocido pódcast, donde ha desvelado este complicado momento familiar, un tema del que no suele hablar. Todo en su entorno era el de una familia estable y feliz, por lo que estaba destinado a disfrutar con los suyos de su enorme carrera musical, cuando Luz Cecilia, su hermana, entró en coma, todo cambió. «Nosotros fuimos una familia feliz hasta ese momento, fue un antes y un después. Yo nunca había visto la tristeza en mi casa hasta que llegó ese día», ha confesado el creador de La Camisa Negra.

Ese buen momento del que disfrutaban se vería completado con el embarazo de su hermana, lo que convirtió a Juanes en tío y a sus padres en abuelos, pero en el parto hubo complicaciones. La pequeña Mariana, que así se llama su sobrina, llegó al mundo sana, pero su madre sufrió una grave hemorragia que le hizo entrar en coma.

El artista no supo nada hasta que no llegó al hospital, cuando su alegría se tornó en tristeza y preocupación. Allí se encontró a su madre y a su tía llorando, sin rastro de su hermana y sin ver a la recién nacida. En ese momento le contaron lo que había sucedido.

En otra charla, esta vez con el periodista Yordi Rosado, desveló que intentó ayudar a su hermana donando su sangre, ya que eran compatibles, pero eso tampoco sirvió. Lo más triste de todo es que su hermana «nunca pudo conocer a su hija».

Juanes y su familia, volcados con Luz Cecilia durante años

Tal y como ha contado, su hermana estuvo ingresada en el centro médico durante seis meses, pero luego se decidió trasladarla a su casa, donde fue cuidada durante años por toda su familia. «Todos le hablábamos, no sabíamos si escuchaba o veía», una incertidumbre que durante años no le pudieron aclarar los médicos.

Mariana, sobrina del artista, convivió con su madre durante años, siendo consciente de que estaba en coma, por eso ha narrado momentos como en los que iba a llorar junto a su madre, pese a que ésta no le podía contestar. Esta historia no tuvo un final feliz, ya que Luz Cecilia falleció en el año 2019.

Juanes recuerda aquellos días como muy complicados, pues era evidente que sentían su pérdida, pero, por otro lado, tenían una extraña sensación de alivio, tanto por ella como por toda la familia.

«Moldeó mi vida y mi familia y mi música y mi todo», así ha reconocido el colombiano que la tragedia de su hermana le marcó en todos los sentidos. En el musical también, ya que sus canciones y giras le servían para desconectar durante un tiempo de lo que estaba pasando en su casa, dando algo de luz a toda su familia con sus éxitos.

Como ejemplo de lo duro que era, Juanes recordaba que tras granar un premio Grammy, acudió a casa de sus padres para celebrarlo, entrando en la habitación en la que su hermana estaba postrada en una cama. «Cuando entraba en el cuarto a mí se me caía todo. No había nada que pudiera superar esa tristeza», reconoce el cantante.