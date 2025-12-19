Lydia Lozano ofrece la última hora sobre la salud de su marido Charly: «Ha sido agotador»

Lydia Lozano, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión más queridas y reconocidas de nuestro país. Tras haber puesto punto y final a su vínculo con La Osa Producciones tras el fracaso de La familia de la tele, la periodista regresó a Telecinco de la mano de De Viernes. Por lo tanto, estaba verdaderamente feliz por haber vuelto, después de tantos años, a la que consideraba su casa. Pero todo cambió de forma radical en cuestión de semanas, y todo como consecuencia del delicado estado de salud de su marido Charly. Recordemos que se sometió a una complicada operación de espalda que acabó complicándose por culpa de una bacteria por la que tuvo que ser intervenido del corazón. Por lo tanto, era evidente que la recuperación iba a ser larga y delicada, lo que provocó que Lydia Lozano tuviese que ausentarse de De Viernes en varias ocasiones.

Por fortuna, parece que esta pesadilla ha quedado atrás, puesto que, después de unas semanas de incertidumbre, el arquitecto ya ha recibido el alta. Como es de esperar, el alivio de Lydia Lozano no ha pasado desapercibido para los compañeros que se encontraban en las puertas de su casa tras saltar la noticia. Cuando iba a estacionar su coche en el garaje, la periodista se paró a atender a los medios de comunicación. Aunque estaba aliviada, se podría apreciar cómo seguía afectada por todo lo que ha vivido en estas últimas semanas: «Estoy feliz, pero superagobiada». Sin poder evitar las lágrimas, ha dado a conocer cómo ha sido regresar a casa después de tantos meses alejados de ella: «Ha sido muy emocionante. Llevamos tres meses fuera y ha sido agotados», ha desvelado ante las cámaras de los medios de comunicación que allí se encontraban.

Como era de esperar, la colaboradora de De Viernes ha querido aprovechar la ocasión para mostrar su agradecimiento a su círculo más cercano, puesto que en todo momento, a pesar de la dureza de la situación, se ha sentido «superrodeada». Es más, quiso dar a conocer este detalle: «Me mandaron un ramo que te mueres de bonito con una nota que decía que el mejor regalo era que Charly volviese por Navidad».

Poco después, el reportero de El tiempo justo aprovechó la ocasión que se le presentó para colocar un pinganillo a Lydia Lozano para hacer efectiva la conexión en directo con el programa. Es entonces cuando Joaquín Prat quiso enviar «un beso enorme a Charly». Fue ahí cuando la periodista desveló que, debido a su prolongado paso por el hospital, su marido había perdido mucha masa muscular.

«Ahora empieza la segunda etapa, como la vuelta ciclista», comentó. A pesar de todo lo vivido, consiguió esbozar una sonrisa. Para poner punto y final a su intervención en el programa de Telecinco, Lozano no dudó en tirar de humor para explicar el estado de Charly: «Parece un muñeco». ¡Nos alegramos de que por fin haya podido regresar a casa!