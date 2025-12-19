Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, jueves 18 de diciembre

El pasado jueves, tanto El Hormiguero como La Revuelta libraron su particular batalla, siendo la última de este 2025 para poder disfrutar del parón por Navidad. En esta ocasión, con la visita de Karlos Arguiñano, Pablo Motos y los suyos se marchan de vacaciones realmente felices tras haber anotado un excepcional dato de audiencia, como es un 17.9% y 2.159.000. Se trata de una cifra bastante superior a la de los últimos días. En cuanto al programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española, con la visita de María Galiana, se ha tenido que conformar con un 12.7% y 1.536.000.

En cuanto a la batalla por la tercera plaza del access prime time, First Dates ha logrado cosechar uno de sus mejores datos en lo que va de temporada, al conseguir un 8.1% y 981.000, mientras que El Intermedio y Cifras y letras han obtenido datos bastante similares (6.8% y 826.000, frente al 6.3% y 781.000 del concurso presentado por Aitor Albizua). El inicio de la final de Gran Hermano 20 no pudo evitar despedirse con un nuevo mínimo, al tener que conformarse con un 4.7% y 563.000 espectadores.

‘El Hormiguero’: 17.9% y 2.159.000

‘La Revuelta’: 12.7% y 1.536.000

‘Gran Hermano Final Exprés’: 4.7% y 563.000

‘First Dates’: 8.1% y 981.000

‘El Intermedio’: 6.8% y 826.000

‘Cifras y letras’: 6.3% y 781.000

Audiencias del jueves 18 de diciembre en prime time: ‘Horizonte’, de nuevo líder

El programa presentado por Iker Jiménez vuelve a arrasar en cuota de pantalla, al obtener un 10.9% y 654.000. La segunda opción de la noche ha sido la final de Gran Hermano 20, aunque nada tiene que ver con los excepcionales datos de audiencias que este reality ha anotado, a lo largo de su historia, en sus finales. De hecho, es el dato más bajo que se ha obtenido en una final de Gran Hermano (10% y 582.000).

La tercera opción de la noche fue Dra. Fabiola Jones: un pulso entre especies, que ha anotado un 9.4% y 728.000, seguido muy de cerca de la serie La encrucijada, la serie que se emite cada jueves en las noches de Antena 3 (9.2% y 669.000). Por último, laSexta no le quedó más remedio que conformarse con un 6.1% y 384.000 con la emisión de la película El fuego de la venganza.

‘Horizonte’: 10.9% y 654.000

‘Dra Fabiola Jones: un pulso entre especies’: 9.4% y 728.000

‘La encrucijada’: 9.2% y 669.000

‘Gran Hermano Final’: 10% y 582.000

‘El Taquillazo’: ‘El fuego de la venganza’: 6.1% y 384.000

Como no podía ser de otra manera, otro día más, Pasapalabra ha logrado anotar el minuto de oro del día, que fue registrado a las 21:03 hrs (una hora menos en las islas Canarias). En ese momento, durante el Rosco en el que Manu Pascual y Rosa Rodríguez se disputaban el millonario bote del programa, reunieron a 3.097.160 espectadores (27.7% de cuota de pantalla).