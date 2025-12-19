La dura confesión de Karlos Arguiñano en ‘El Hormiguero’: «Tuve que pedir un crédito de 250 millones»
El cocinero se ha sincerado
El pasado jueves 18 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de la última entrega de El Hormiguero de este 2025. Aunque habitualmente este día suele tener a Cristina Pedroche como protagonista, en esta ocasión ha sido completamente diferente. Como invitado, han tenido a Karlos Arguiñano, que acudió al plató del programa de Antena 3 para presentar Cocina para todos. Las 560 recetas que nunca fallan, su nuevo libro. Un proyecto que, incluso, quiso regalar en directo a todos los que se encontraban entre el público. Durante la charla con Pablo Motos, más allá de contar algún que otro chiste y dar a conocer cuáles son sus recetas favoritas, el cocinero ha querido recordar uno de los momentos más complicados y duros de toda su vida. Nos referimos a aquella en la que casi se arruina. Una etapa de la que hablará en profundidad en un documental en el que habla sobre su vida.
Un dato que dio a conocer, en primicia, en El Hormiguero. «Hemos rodado unas cuantas jornadas en Argentina, porque estuve cinco años allí, y todavía nos queda recorrido», comenzó explicando Karlos Arguiñano, bajo la atenta mirada de Pablo Motos. Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá respecto a este proyecto: «Es un documental sobre la vida de Arguiñano desde su niñez. Creo que sabéis muchas cosas mías, pero no todas». Fue entonces cuando el de Requena quiso aprovechar la ocasión para introducir un tema de lo más delicado, que marcó un antes y un después en la vida del chef: «Conocemos mucho tu historia de éxito, pero no sé si recuerdo que en los 80 casi te arruinas, ¿no?». El último invitado de El Hormiguero del año lo explicó: «No arruinar. Pedí un crédito de 250 millones de pesetas, que no tenía nada yo».
Acto seguido, continuó dando a conocer lo sucedido: «Luego vino una crisis y pasé muchos apuros, como les pasará a muchos que montan empresa y piden un crédito importante», afirmó. Además, no dudó en explicar algo más: «De los 250, 200 para la obra, 25 para la obra y otros 25 para ir tirando».
Fue entonces cuando la televisión llegó a su vida, lo que le brindó la oportunidad perfecta para poder solventar su situación económica. Un comentario que no pasó desapercibido para Pablo Motos: «¿Te salvó?», se animó a preguntarle. El invitado no tardó en responder afirmativamente, de forma rotunda.
«Me salvó y aquí estoy, desde hace casi 40 años. Voy para 80 y sigo aquí, dale que te pego», respondió, visiblemente feliz. Es más que evidente que Karlos Arguiñano se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de Antena 3, cosechando cada día excepcionales datos de audiencia. ¡Es algo que se ha ganado a pulso, como no podía ser de otra forma!