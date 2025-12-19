Final de ‘La Voz’: ¿cuánto dinero se lleva el ganador de la edición?

Se acerca el día de Navidad y en la parrilla televisiva española ya comienzan a despedirse de algunos de sus formatos. Pues, el objetivo es comenzar el año de cero y con nuevos estrenos. Si hoy informábamos que Telecinco había despedido de manera oficial GH 2025, que ya proclamó a su ganadora después de 42 días de edición, ahora ha llegado el turno de Antena 3. Y es que, la cadena líder de Atresmedia se ha mostrado siempre como una gran seguidora de los talent shows y los programas para entretener a toda la familia. Una estela que repite, cada año, con La Voz.

El popular formato musical se encuentra ya a un paso de conocer a su gran voz. Y es que, este viernes, 19 de diciembre, tendrá lugar la gran final del concurso. El desenlace de una aventura que no estará exenta de emociones. «Va a haber invitados increíbles», comenta Sebastián Yatra en el avance de la web de Antena 3. «Nadie tiene idea de quién va a ganar, están muy cerca», comenta Mika. «Va a ser una final apoteósica», agrega Malú.

Aunque ninguno quiere dar nombres, Pablo López y Malú sí han querido sincerarse sobre la evolución que han tenido algunos concursantes. «Fue un robo y eso da un gusto tremendo, pero ella es el principio y el final del todo», comenta el cantante sobre Antía. «Me parece brutal que esté en la final siendo el botón del arrepentimiento, cuando en un primer momento nadie se dio la vuelta por ella», dice Malú sobre Audrey. Todo ello mientras Sebastián Yatra deja claro que su equipo se llevará la victoria. Pues, como bien saben los espectadores, tres de los cuatro finalistas han pasado por su equipo. Pero, ¿cuánto dinero se lleva el ganador del formato? Realizamos un repaso.

¿Cuánto dinero se lleva el ganador de la última edición de ‘La Voz’?

Continuando con la estela de las ediciones anteriores, supuestamente, el ganador del concurso recibirá el mismo premio que sus predecesores. Para saberlo con certeza hay que esperar a esta noche. Pero, si hacemos un repaso de lo sucedido anteriormente, ya hay un premio estipulado.

Además de llevarse la experiencia de haber aprendido con su coach, el cual tiene una amplia trayectoria en la industria musical, también se llevará un premio físico. Un recuerdo de su victoria en el programa y con el que se deja claro que ha escrito su nombre en la historia del formato. Pero, no será lo único.

Como regalo extra, la organización de La Voz tiene la posibilidad de firmar un contrato con Universal Music, uno de los mayores sellos discográficos del mundo. Esto ofrece al ganador de la edición una oportunidad verdaderamente única de poder lanzar su música al mercado. Algo verdaderamente único que les puede ayudar a comenzar a labrar su carrera como artista.