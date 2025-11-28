Así están los equipos de ‘La Voz’ de Malú, Pablo López, Mika y Yatra antes de los directos

Tras la última noche de Batallas y robos de la semana pasada, La Voz arranca una nueva etapa que llega con la gran novedad de que las galas serán en directo, lo que quiere decir que el final está cada vez más cerca. Eso lleva cambios en la mecánica y en la forma de votar, ya que la gente desde su casa podrá tener voto para intervenir en lo que suceda. Ante de saber quién pasa a la siguiente fase, te contamos cómo van los equipos de Malú, Sebastián Yatra, Pablo López y Mika.

Para comenzar por todo lo alto, Malú cantará con los 16 talents que quedan en esta fase la nueva canción que pone banda sonora a la serie Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión cada tarde en Antena 3. Pero la música no acabará ahí, ya que esos mismos concursantes tendrán que salir uno a uno al escenario para hacer su propia actuación. Cada equipo llega con cuatro miembros, por lo que todo tienen opciones, aunque como decimos será el público el que tenga la última palabra,

Así quedan los equipos de cada uno de los coaches de ‘La Voz’:

Equipo Mika:

El libanés llega con Pedro, al que dio su pase directo hace semanas; también con Diva Oliveira, a la que ‘robo’ del equipo de Malú. Por último, también cuenta con los dos vencedores del Asalto Final: Jake Miagra y Javier Barrera.

Equipo Pablo López:

El malagueño también llega a los directos con cuatro artistas en su equipo: Aroa fue su pase directo y lleva semanas esperando este día; Antía también está esperando después de ser robada del equipo de Yatra. Por último, también tiene a sus dos vencedores en del Asalto Final: Estefanía y Ferrán.

Equipo de Malú en ‘La Voz’:

La cantante se enfrenta a los Directos con Victoria, su pase directo; Elena ‘La Cangreja’ como robo al equipo de Pablo López; y las dos voces clasificadas en el Asalto Final: Nayo y Audrey.

Equipo de Sebastián Yatra:

Oihan es el pase directo del colombiano, mientras que también tendrá a Cayetano, al que robo del equipo de Mika. También tiene a sus artistas clasificados en el Asalto Final: Kimy Touwn y Borja ‘El gato CHP’.

Así será la votación de ‘La Voz’ en sus directos

Tras semanas de programas grabados, este viernes 28 de noviembre el programa empieza su fase de directos y por eso el público podrá votar desde sus casas a los favoritos de cada equipo desde la app y con llamadas y SMS. Por ahora sólo se sabe que cada coach podrá contar con, al menos, un miembro de su equipo en la semifinal de la semana que viene, pero el programa se guarda cambios y sorpresas que irán descubriendo a lo largo de la noche.