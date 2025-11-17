Pablo López sorprende en ‘La Voz’ con una inesperada confesión sobre su carrera: «Me daba miedo»

El pasado viernes 14 de noviembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de los asaltos de La Voz, en la que Pablo López se encargó de poner punto y final a esta etapa del talent show que tantísimo disfruta la audiencia. Al ser consciente de lo que se jugaban los miembros de su equipo, no dudó en hacer todo lo que estaba en su mano para hacerles sentir bien en el escenario de La Voz. Solamente así iban a poder sacar la mejor versión de sí mismos. Aun así, es consciente de que el plató, el formato y la situación pueda imponerles mucho, por lo que quiso ser lo más empático posible con ellos. ¿De qué forma? Dándoles un importantísimo consejo que, seguramente, no olvidarán jamás. Algo que vino de la mano con una confesión verdaderamente sorprendente que, desde luego, no dejó indiferente a nadie.

Todo comenzó cuando el malagueño reconoció que, a lo largo de su trayectoria, ha tenido que hacer frente a muchos miedos. De hecho, uno de ellos afectó a sus inicios en esta profesión: «Tengo una relación con la aeronáutica absolutamente compleja y peculiar». Acto seguido, fue mucho más allá: «Yo he sido aerofóbico, no podía ir a toca a las islas porque me daba miedo a volar». Al ser consciente de que tenía que poner solución a este asunto, Pablo López decidió tirar de un gran número de recursos para poder superar ese miedo. Así pues, encontró uno que todavía sigue utilizando: «Me veo en YouTube vídeos de vuelos enteros. Me encanta la aeronáutica», aseguró en la nueva entrega de La Voz. Así pues, a través de esta inesperada confesión, el coach malagueño trató de dar un consejo a los talents, a través de una metáfora verdaderamente especial.

«Cuando el avión coge una velocidad, tiene que subir sí o sí. Ya no hay retorno y estáis solos, que es lo que le pasa a un avión cuando despega», comenzó diciendo el reconocido artista malagueño. Acto seguido, añadió: «En esa velocidad, las cosas empiezan a pasar más rápido. El paisaje que veías antes y podías observar de una manera más lenta, va cambiando constantemente».

Y fue más allá: «Pero vas a volar, y eso mola un montón», comentó a los miembros de su equipo en La Voz. Por lo tanto, López quiso que sus talents disfrutaran al máximo de esta experiencia y que no se dejasen llevar por el miedo, en todas sus versiones. No solamente dentro del programa, sino cuando pongan punto y final a esta etapa.

Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, todos y cada uno de los que forman parte del equipo de Pablo López en La Voz se mostraron profundamente agradecidos con el malagueño por esa metáfora que, a buen seguro, jamás olvidarán y que recordarán durante toda su trayectoria profesional.