Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 31 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 326 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Adriana y Rafael han aprovechado la ocasión que se le ha presentado para anunciar su compromiso a Luisa. Como no podía ser de otra manera, dadas las circunstancias, la joven no duda un solo segundo en celebrar la noticia.

Eso sí, a pesar de todo, la joven no puede evitar preocuparse por la última y sorprendente decisión que ha tomado Alejo. Es un hecho que no estaba en sus planes, sobre todo porque todo podría complicarse en cualquier momento. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia han podido ser testigos de cómo, en la Casa Grande, este no duda un solo segundo en suplicar el perdón de su padre, apelando a su amor por Luisa. ¿Conseguirá anular el pacto, a pesar de las complicaciones y de las posibles consecuencias de estos actos?

¿Qué sucede en el capítulo 327 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 2 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo, a pesar de la pesadilla que ha vivido, Luisa va recuperándose. Eso sí, no es ningún secreto que su herida más grave es la distancia con Alejo. Es algo que, como no podía ser de otra manera, le produce un profundo dolor.

En cuanto a Pepa, está cada vez más harta de que Martín y Francisco estén como el perro y el gato. Para tratar de solucionar este asunto, no duda un solo segundo en reunirles para darles un ultimátum. ¿Logrará su cometido antes de que sea demasiado tarde? Todo ello mientras Mercedes vuelve a ser sorprendida con un anónimo. La razón no es otra que una citación secreta que va a dar mucho de qué hablar. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.